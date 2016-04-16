وزارت بهداشت سال سختی پیش رو دارد/چالش تامین منابع مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عزیزی فارسانی، درباره صحبت‌های وزیر بهداشت مبنی بر کسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت در سال ۹۵، گفت: بودجه سلامت برای سال ۹۵ اگر تحقق پیدا کند تنها می‌تواند بخشی از بدهی‌های وزارت بهداشت برای سال ۹۴ را پوشش دهد، بنابراین با توجه به شرایط کل بودجه و عدم رشد آن در سال جاری، کمبود بودجه برای وزارت بهداشت هم بسیار محسوس است.

وی با اشاره به اینکه به طور قطع بخش اعظم بودجه به دلیل نوسانات قیمت نفت و معیانات گازی محقق نمی شود، افزود: همچنین با توجه به آمار بالای مراجعات به بیمارستان ها و هزینه‌های رایگان به طور حتم وزارت بهداشت در سال ۹۵ با چالش منابع مالی مواجه خواهد شد، هرچند که کسری بودجه ۵ هزار میلیارد تومانی به گفته وزیربهداشت بسیار خوش بینانه بوده و کمبود بودجه بیشتر از این ارقام است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره صحبت های وزیربهداشت درخصوص اینکه از ابتدا طرح تحول سلامت برای چهاردهک اول جامعه درنظرگرفته شده بود، اما طرح برای همه افراد بیمه نشده گسترش پیدا کرد، تاکید کرد: نگاه مجلس و کمیسیون بهداشت درجهت اجرای طرح تحول سلامت برای کل آحاد جامعه و بیشتر اقشار آسیب پذیر و حاشیه نشینان جامعه بود اما یکی از بزرگترین مشکلات این طرح تقاضاهای القایی بسیار درمردم است، یعنی مراجعات بسیار مردم به مراکز درمانی که شاید جنبه علمی بسیاری نداشته باشد.

عزیزی فارسانی با بیان اینکه آمار بسیار مراجعات افزایش هزینه‌ها را به دنبال داشته است، تصریح کرد: به طور حتم یکی از مهم‌ترین علل کسری بودجه دربخش بهداشت و درمان آمار بسیار بالای مراجعات به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها است که برای حل این مشکل باید مدیریت صحیح منابع و برنامه‌ریزی درست صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه یکی ازچالش های سال ۹۵ بحث پرداخت ها به جامعه پرستاری و تحمیل فشار بارمالی به پرسنل پیراپزشکی است، افزود: متاسفانه نیروی انسانی درحوزه سلامت متناسب با خدمات رشد نکرده است، هرچند که مقرر شده در سال ۹۵ تعداد بسیاری در حوزه بهداشت و درمان استخدام شوند، اما این موضوع نیز به طورحتم هزینه بسیاری برای این وزارتخانه خواهد داشت.