به گزارش خبرگزاری مهر معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بر اساس برنامه ریزی ها و اقدامات صورت گرفته به منظور پایان استفاده از جانوران وحشی در نمایش های سیرک، مقرر شده بود که استفاده از جانوران وحشی در نمایش های سیرک های کشور تا پایان تا پایان تابستان سال ۱۳۹۵ محقق شود که خوشبختانه این اقدام شش ماه زودتر به نتیجه رسید.

فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با یادآوری این موضوع که از گذشته های دور افرادی تحت عناوین دوره گرد، معرکه گیر یا پهلوان با تربیت حیوانات وحشی از قبیل شیر، خرس و میمون، انواع مارها و غیره اقدام به اجرای نمایش های خیابانی می کردند، گفت: بعدها برخی از این افراد و گروه ها از حالت نمایش های خیابانی خارج و با توسعه برنامه های نمایشی به سیرک های بزرگ وکوچک تبدیل شدند.

دبیری افزود: البته برنامه هایی که با استفاده از انواع حیوانات در این سیرک ها اجرا می شد یکی از جاذبه های اصلی آنها به شمار می آمد.

وی با بیان اینکه برنامه های این گروه ها و سیرک ها سال ها بدون هیچ نظارتی اجرا و حیوانات متعددی در آن ها بکارگیری و جایگزین می شد، خاطرنشان کرد: قطعاً این کار سوء استفاده از حیات وحش و با اهداف حفاظت از تنوع زیستی در تضاد بود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به اقدامات انجام شده برای ساماندهی این حوزه داشت و اظهار کرد: در چند سال اخیر و با پیگیری های سازمان، این دسته از افراد، گروه های نمایشی و سیرک ها، صاحب پرونده و شناسنامه شدند و در ادامه، سعی بر آن شد که فعالیت آن ها تاحد امکان ضابطه مند شود و از انجام تخلفات که یکی از مصادیق آن، آزار و اذیت جانوران است جلوگیری بعمل آید.

دبیری ادامه داد: اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید در راستای سیاست های کلان سازمانی مبنی بر حمایت از گونه های جانوری وحشی و جلوگیری از سوء استفاده، بهره کشی و قاچاق حیات وحش، از شهریور ماه سال ۱۳۹۳ با هدف ساماندهی و حذف نهایی استفاده از حیوانات در سیرک ها و نمایش های خیابانی و با نگاه ویژه به مطالبات شهروندان علاقمند به حیات وحش در خصوص حمایت از گونه هایی که در سیرک ها بکار گرفته می شوند، جلسات متعددی با حضور کارشناسان و مدیران ستادی، سازمان های مردم نهاد، اساتید دانشگاه، مدیران سیرک ها و افراد صاحب نظر برگزار که در نهایت روش حذف تدریجی حیوانات از برنامه های سیرک ها مورد توافق صاحب نظران واقع و مقرر شد با تعیین زمان مناسب برای سیرک ها، نهایتاً تا پایان تابستان سال ۱۳۹۵ نمایش حیوانات از کلیه سیرک های کشور حذف شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اعلام این مطلب که پیرو این برنامه ریزی و با توجه به پیگیری های مجدانه و اقدامات اداره کل مذکور، نهایتاً تا پایان سال ۱۳۹۴، از ۲۶ فرد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه سیرک و نمایش حیوانات، ۲۵ مورد بطور کامل نمایش حیوانات را از برنامه ها حذف و صرفاً سیرک خلیل عقاب با تعداد معدودی ببر اجرای نمایش دارد، گفت: بر اساس تعهدات اخذ شده توسط اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید از مدیریت سیرک خلیل عقاب، حداکثر تا دو ماه آینده حذف نمایش حیوانات بطور کامل از برنامه های این سیرک نیز محقق خواهد شد.

وی تاکید کرد: به این ترتیب هدف سیرک بدون حیوانات در کشور، شش ماه پیش از زمان تعیین شده محقق خواهد شد و آنچه موجب دستیابی به این موفقیت شد، جدیت، همکاری و همدلی مجموعه مدیران و همکاران ذیربط ستادی، مدیران استانی و دقت عمل و پیگیری و برنامه ریزی مناسب در اداره کل حفاظت و مدیریت شکارو صید سازمان حفاظت محیط زیست بوده است.