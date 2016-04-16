ساز و کار مجلس برای بازنشستگی کارمندان مامور به خدمت

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نمایندگان با تصویب یک تبصره الحاقی مقرر کردند که به منظور تامین بار مالی طرح الزام سازمان تامین اجتماعی مصوب ۱۳۹۳.۱۸.۹ و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان پیش از موعد ۱۳۸۶.۶.۵ مشمولین سازمان تامین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند اعتبار موردنیاز را محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌ها و یا با استفاده از منابع مالی خود برای تامین هزینه مابه‌التفاوت حقوق سنوات ارفاقی به سازمان تامین اجتماعی منظور و پرداخت نمایند.

بر اساس این تبصره، کسانی که در دو سال پایان خدمت خود برای ارتقای پایه حقوقی در سازمان یا دستگاهی غیر از دستگاه خود مشغول به کار می‌شوند تا موقع بازنشستگی دریافتی بیشتری داشته باشند، برای دریافت مابه‌التفاوت هزینه‌های دریافتی خود باید از طریق سازمان، دستگاه و یا نهادی که دو سال پایان خدمت خود را در آن سپری کرده‌اند، اقدام کنند.