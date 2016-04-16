  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین:

اطلاعات ۵۰۰ واحد صنعتی در قزوین به روز شد

قزوین- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی از مجموع ۳۸۰۰ واحد صنعتی استان اطلاعات ۵۰۰ واحد به روز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت صبح شنبه در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاوتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان که با حضور معاونان و روسای ادارات شهرستانها در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد با تاکید بر اهمیت به روز رسانی آمار و اطلاعات واحدها اظهار کرد: در اجرای منویات مقام معطم رهبری در اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت و معدن تاکنون  اطلاعات بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی فعال، نیمه فعال، غیر فعل و راکد در استان شناسایی و به روز شده است.

وی افزود: از تعداد کل واحد های شناسایی و به روز شده، به ترتیب ۲۲۰ واحد در حوزه  شهرستان قزوین، ۱۱۰ واحد در شهرستان تاکستان، ۱۰۵ واحد در شهرستان البرز، ۸۵ واحد در شهرستان بوئین زهرا، ۵۰ واحد درحوزه آبیک و ۳۰ واحد نیز در شهرستان آوج است.

پرزحمت، همچنین در خصوص آمار و اطلاعات حوزه معدن استان گفت: در بررسی های انجام شده در حوزه معدن استان بیش از ۸۵  واحد معدنی در استان فعال هستند و هر سه ماه یکبار این آمار توسط واحد مربوطه به رورسانی می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اظهارداشت: برخی از هلدینگ ها در استان قزوین و شهرستانها تعداد زیادی از واحدهای صنعتی را اداره می کنند که ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر  این واحدها با سازمان صنعت، معدن و تجارت می تواند در جلوگیری و رفع بموقع مشکلات آنها موثر باشد.

وی توجه بیشتر  ادارات سازمانی در بخشها و واحدهای شهرستانی در به روز رسانی آمار و اطلاعات حوزه صنعت، معدن و تجارت را خواستار شد و بیان کرد: اگر  آمار و اطلاعات درستی در حوزه صنعت، معدن داشته باشیم، می توانیم تصمیمات بهتری را در رفع  نیازها و مشکلات این حوزه بگیریم.

پرزحمت با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی در حوزه صنعت، معدن؛ خواستار توجه و همکاری هر چه بیشتر همه واحدها در ارائه اخبار و اطلاع رسانی مطلوب در این بخش شد.

