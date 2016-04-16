اطلاعات ۵۰۰ واحد صنعتی در قزوین به روز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پرزحمت صبح شنبه در دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاوتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان که با حضور معاونان و روسای ادارات شهرستانها در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد با تاکید بر اهمیت به روز رسانی آمار و اطلاعات واحدها اظهار کرد: در اجرای منویات مقام معطم رهبری در اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت و معدن تاکنون اطلاعات بیش از ۵۰۰ واحد صنعتی فعال، نیمه فعال، غیر فعل و راکد در استان شناسایی و به روز شده است.

وی افزود: از تعداد کل واحد های شناسایی و به روز شده، به ترتیب ۲۲۰ واحد در حوزه شهرستان قزوین، ۱۱۰ واحد در شهرستان تاکستان، ۱۰۵ واحد در شهرستان البرز، ۸۵ واحد در شهرستان بوئین زهرا، ۵۰ واحد درحوزه آبیک و ۳۰ واحد نیز در شهرستان آوج است.

پرزحمت، همچنین در خصوص آمار و اطلاعات حوزه معدن استان گفت: در بررسی های انجام شده در حوزه معدن استان بیش از ۸۵ واحد معدنی در استان فعال هستند و هر سه ماه یکبار این آمار توسط واحد مربوطه به رورسانی می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اظهارداشت: برخی از هلدینگ ها در استان قزوین و شهرستانها تعداد زیادی از واحدهای صنعتی را اداره می کنند که ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر این واحدها با سازمان صنعت، معدن و تجارت می تواند در جلوگیری و رفع بموقع مشکلات آنها موثر باشد.

وی توجه بیشتر ادارات سازمانی در بخشها و واحدهای شهرستانی در به روز رسانی آمار و اطلاعات حوزه صنعت، معدن و تجارت را خواستار شد و بیان کرد: اگر آمار و اطلاعات درستی در حوزه صنعت، معدن داشته باشیم، می توانیم تصمیمات بهتری را در رفع نیازها و مشکلات این حوزه بگیریم.

پرزحمت با تاکید بر اهمیت اطلاع رسانی در حوزه صنعت، معدن؛ خواستار توجه و همکاری هر چه بیشتر همه واحدها در ارائه اخبار و اطلاع رسانی مطلوب در این بخش شد.