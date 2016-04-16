بنیانگذار آمازون سفر ۲۰۰ میلیون دلاری به ماه را رد کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، جف بزوس میلیاردر روسی که نه تنها به عنوان مرد همه کاره آمازون بلکه در قامت مدیرعامل شرکت Blue Origin از شهرت جهانی برخوردار است پیشنهاد روسیه برای سفر به ماه را رد کرد.

در عین حال بزوس اعلام کرد که ترجیح می دهد سوار بر فضاپیمای ساخت شرکت خودش به جای سفر به ماه راهی مدار زمین شود. او اعلام کرده که این سفر در آینده ای نزدیک عملی خواهد شد.

مقامات رسمی آژانس فضانوردی روسیه به بنیانگذار آمازون پیشنهاد داده اند که به ازای پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کپسول فضایی سایوز راهی ماه شود.

اما در مقابل بزوس ضمن رد این پیشنهاد اعلام کرد که بالا بودن قیمت پیشنهاد تنها یکی از عوامل نپذیرفتن چنین سفری است.

او گفته که تاکنون پرتاب آزمایشی اطمینان بخشی صورت نگرفته که مشخص شود کپسول سایوز سفری مطمئن به ماه خواهد داشت.

البته این سیستم فضایی برای سفر به ماه طراحی و ساخته شده اما هیچ گاه راهی چنین مأموریتی نشده و در شاخص ترین سفرهای فضایی به ایستگاه فضایی بین المللی رفته است.

این میلیاردر روسی در ادامه گفت که در سال ۲۰۱۷ دنیا باید منتظر اعزام فضانوردان به فضا با استفاده از سیستم فضایی ساخت شرکت Blue Origin باشد.

وی با اشاره به این موضوع که چنین برنامه ای به سالهای اخیر محدود نشده و شروع آن به سال ۲۰۰۰ بازمی گردد افزود که هدف اصلی از توسعه چنین استراتژی ارایه سفرهای ارزانتر، ایمن تر و قابل دستیابی برای هر علاقمندی است.