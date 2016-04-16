بسته جامع تحقیقاتی سه محصول استراتژیک خراسان جنوبی تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محدرضا بیرجندی صبح شنبه در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، اظهار کرد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی در فروردین ماه سال گذشته با ادغام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه این مرکز شامل سه معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، پژوهش و فن آوری و آموزش است، بیان کرد: حوزه پژوهش یکی از ماموریت های مهم مرکز بوده که در سال گذشته کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است.

اجرا ۷۰ طرح تحقیقاتی در حوزه کشاورزی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این حوزه در حال حاضر ۷۰ پروژه تحقیقاتی در حال اجرا داریم، عنوان داشت: علاوه بر این هم اکنون هفت فقره طرح کاربردی از طریق انعتقاد تفاهم نامه با شهرستان ها در حال اجرا است.

بیرجندی از تهیه بسته جامع تحقیقاتی زرشک، عناب و زعفران استان در سال گذشته خبر داد و افزود: این طرح در راستای سیاست های مرکز که توجه به مزیت های استان است، در اسفند ماه سال گذشته تهیه شد.

وی ادامه داد: این بسته شامل ۴۰ تا ۵۰ طرح در ارتباط با محصولات استراتژیک استان از جمله زرشک، عناب و زعفران است.

انجام توافقات اولیه برای ایجاد مرکز رشد تخصصی کشاورزی در استان

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی همچنین به انجام توافقات اولیه برای ایجاد مرکز رشد تخصصی کشاورزی و گیاهان دارویی در استان، بیان داشت: در حال حاضر هشت مرکز رشد کشاورزی در کشور وجود دارد و ما نیز خواهان راه اندازی یکی از مراکز در استان هستیم.

بیرجندی با بیان اینکه در سال جاری نیز ۲۳ طرح تحقیقاتی در آستانه شماره گیری و کد رهگیری داریم، عنوان داشت: در حال حاضر تعداد ۱۵ عضو هیئت علمی در این مرکز داریم و این یعنی شاخص تعداد طرح تحقیقاتی به محققان در این مرکز پنج است.

وی اضافه کرد: همچنین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی جزء ۱۰ مرکز برتر تحقیقات کشاورزی کشور است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی همچنین از تحصیل ۱۷۰ دانشجو در این مرکز خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جاری ۲۴۰ دانش آموز کاردانش در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.

توجه ویژه به آموزش، تحقیقات و افزایش بهره وری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: مرکز تحقیقات و آموزش کشاوری ظرفیت خوبی است برای اینکه از توانمندی ها و قابلیت های استان برای تولید و درآمد نهایت استفاده شود.

هاشم ولی پور مطلق ادامه داد: از این رو انتظار می رود در سال جاری فعالیت های این مرکز با شدت و همت بیشتری تداوم یابد.

وی با بیان اینکه سال گذشته در مجموع برای سازمان جهاد کشاورزی در حوزه مدیریتی سال پرباری بود و موفقیت های زیادی در این حوزه داشتیم، بیان داشت: ما طی دو سال گذشته بسیاری از کاستی ها را شناسایی و برای آن ها ساز و کار تعریف کرده و زیرساخت های آن گذاشته شده است.

وی ادامه داد: بنابراین در سال جاری باید جهش ویژه ای را در آموزش، تحقیقات و افزایش بهره وری داشته باشیم.

ولی پور مطلق با اشاره به کاهش بارندگی های استان در سال جاری، بیان کرد: امسال نسبت به سال گذشته حدود یک چهارم کاهش بارندگی داشته ایم و این مسئولیت جهاد را بیشتر می کند.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی بیشترین سهم را در اعتلای یک مملکت و تامین حداقل ها بر عهده دارد، اظهار کرد: حرکت وزارت جهاد کشاورزی در طول دو سال گذشته حرکت خوب و قابل قبولی بوده و به دنبال این هستیم که از حداقل ها نهایت استفاده را ببریم.