اولاند شانسی برای پیروزی در انتخابات ۲۰۱۷ ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزگار بد فرانسوا اولاند، که از وی به عنوان بدترین رئیس جمهور فرانسه یاد می شود همچنان ادامه دارد و در این میان روزنامه دیلی تلگراف اقدام به انتشار نتایج یک نظرسنجی کرده که بر اساس آن اولاند نمی تواند برای بار دوم رئیس جمهور شود.

نتایج این نظرسنجی که توسط موسسه «اودکسا» و «دنتسو» انجام شده نشان می دهد که اولاند حتی نمی تواند از دور اول انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به مرحله بعد راه بیابد اما در عوض «امانوئل ماکرو» وزیر اقتصاد دولت فرانسه که اخیرا جریان سیاسی جدیدی را راه اندازی کرده از شانس بهتری در مقایسه با اولاند برخوردار است.

بر همین اساس اگر دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در همین هفته برگزار شود اولاند فقط ۱۵ درصد از آرا را تصاحب می کند.

با توجه به نتایج این نظرسنجی، در این انتخابات «نیکلا سارکوزی» رئیس جمهور سابق، ۲۰ درصد آرا و «مارین لوپن» رهبر راست های افراطی فرانسه ۳۱ درصد آرا را تصاحب می کند.

بر اساس این گزارش، یکی از مهمترین موانع موجود برای پیروزی اولاند در انتخابات ۲۰۱۷ نرخ بالای بیکاری در فرانسه است.