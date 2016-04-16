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۲۸ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

فرمانده پادگان مرزی ارتش در جلفا:

نیروهای ارتش آماده اجرای ماموریت در آنسوی مرزها هستند

نیروهای ارتش آماده اجرای ماموریت در آنسوی مرزها هستند

جلفا - فرمانده پادگان مرزی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جلفا گفت: نیروهای زبده ما با تکیه بر باورها و ارزش ها، آماده اجرای ماموریت در آنسوی مرزها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمودی ظهر شنبه در نشست خبری خود بمناسبت روز ازتش با بیان اینکه روحیه شهادت طلبی و صیانت از خاک وطن تا آخرین قطره خون، نعمت بزرگ انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای نیروهای مسلح و مردمی است، افزود: در سال ۱۳۲۰ چهار نفر در این منطقه با سلاح های ساده جنگی در برابر ارتش تا بن دندان مسلح شوروی ایستادگی کرده و به شهادت رسیدند، اما امروز به مراتب تعداد بیشماری از کارکنان ارتش و حتی بسیاری از سربازان این پادگان مرزی برای دفاع از حریم اسلام و حراست از خاک کشورمان برای حضور در آنسوی خاک ایران در سوریه ثبت نام کرده اند.

وی ضمن تبریک سالروز ۲۹ فروردین و روز ارتش، نامگذاری این روز را از ابتکارات امام خمینی(ره) عنوان کرد و گفت: این موضوع در شرایطی که ارتش جمهوری اسلامی با کارشکنی های مختلف داخلی و خارجی روبه رو بود، صورت گرفت و با فرمان امام(ره) و رژه باشکوه ارتش در جمع مردم، اوج شکوه و قدرت اسلام و کلام حق متجلی شد.

فرمانده پادگان مرزی ارتش در جلفا در ادامه از رصد شبانه روزی تحرکات نظامی در نوارهای مرزی کشور و بخصوص نوار مرزی جلفا خبر داد و با بیان اینکه پاسداری از خاک پاک ایران را افتخار و شهادت در این راه نعمت بزرگ الهی است، خاطر نشان شد: وجود صنعتی ترین منطقه آزاد ایران در نقطه صفر مرزی افتخار آفرین و با تلاش های بی وقفه نیروهای مسلح و بیداری و آگاهی آحاد مختلف جامعه امنیت این منطقه مثال زدنی است.

محمودی سرمایه گذاری های کلان در حوزه های زیربنایی و اقتصادی در منطقه آزاد ارس را اجرای صحیح پدافند غیرعامل در این منطقه مرزی دانست و گفت: جهاد اقتصادی در این منطقه مشهود است و بعد از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی در کشور، ارتش نیز با تبعیت از ارزش های انقلابی و اسلامی به توان بسیار بالایی دست یافته و امروز هم به لحاظ اعتقادی و هم به لحاظ دفاعی آماده حفاظت از تمامیت ارضی کشور را دارد.

کد مطلب 3599950

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