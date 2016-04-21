سازمانی برای دزدیدن منابع طبیعی!

مجله مهر: جنگ های مداوم ایالات متحده در آفریقا طبعا تحت نام کمک های بشردوستانه انجام می‌شود اما افریکام برای تصاحب منابع طبییعی به تربیت و مسلح کردن نیروهای شبه نظامی مسلح داخلی برای جنگ های نیابتی مشغول است و عملیات نظامی متعددی به صورت روزانه دارد.

رشد عظیم اروپا بر پایه عقب نگه داشتن و ویرانی آفریقا میسر شده است. این گزارش مربوط به کنگو DRC است. كشوري كه ۵۰٪ كوبالت و ۱۰% مس جهان و ۳۰% الماس جهان را توليد مي كند. کوبالت مهمترین محصول کنگوست از انجا که براي صنايع نظامي و هوا وفضا ضروري است. مرزهای کنگو در سال ۱۸۸۴ در نشستی در اروپا که آفریقا را بدون حضور نماینده‌ای از آفریقا تقسیم کرد تعریف شد. و بعد از ان مورد تجاوز شاه لئوپولد دوم، شاه بلژیک قرار گرفت که دست به کشتار بیرحمانه‌ای در این کشور زد. مکانیسم کشتار این بود: کنگویی ها موظف بودند مقدار معینی ماده «مثلا کائوچو» به بلژیکی ها تحویل دهند. در میدانی سربازان بلژیکی جمع می‌شدند و مردم حاصل کار خود را تحویل می‌دادند و وقتی نمی توانستند و یا کافی نبود یا کشته می‌شدند یا دست و پایشان قطع می‌شد. ده میلیون کنگویی -نیمی از جمعیت کنگو - در طی این دوران به دهشتناک ترین وضعی به قتل رسیدند.

در سال ۱۹۸۲ کنگره آمریکا گزارشی منتشرکرد به نام «کوبالت - سیاستگذاری برای یک ماده معدنی استراتژیک» و در ان تاکید کرد که کمبود کوبالت امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد.

کنگو تولید کننده اول کوبالت در دنیاست. هر باتری که ما استفاده می‌کنیم در ان کوبالت کنگو است. در دهه ی۷۰ در اثر شوروشی در کنگو تولید کوبالت کاهش یافت و این کمبود بیش از همه آمریکا را نگران کرد. چرا که کوبالت که یکی از مهمترین منابع در صنایع نظامی و هوافضا است در ماهواره ها و پهبادها و هواپیماها و راکتورهای اتمی استفاده می‌شود.

آمریکا که خود روی کار اورنده و حامی موبوتو در کنگو بود نیاز به شرایطی داشت که تولید کوبالت و صدور ان به غرب تضمین شود. پس زمان موبوتو هم به سر رسيد و غرب تصميم به تعويض او از طریق یک کودتای نظامی به دست بیگانگان گرفت.

در دهه ي ٩٠ امريكا دو كشور متحد همسايه اوگاندا و رواندا را حمايت كرد تا براي براندازي موبوتو به كنگو به کنگو حمله نظامی كنند. در ۱۹۹۷ جنگ شروع شد. و كنگو باز به خون نشست. این جنگ جان ۶ میلیون نفر کنگویی را گرفت.

جزییات واقعه: این وقایع در دوران بیل کلینتون رخ داد. او هیئتی به عنوان مشاوره برای امنیت ملی تشکیل داد که ان سه تصمیم را برای آفریقا گرفتند. و هر سه بدترین نتایج را به بار اوردند:

* نسل کشی در رواندا در ۱۹۹۴

* سومالی و عملیات Black Hawk Down

* کنگو

بیل کلینتون و سوزان رایس چیزی به نام «رنسانس آفریقا» تعریف کردند. در ۱۹۹۷ آمریکا برای براندازی موبوتو تجاوز اوگاندا و رواندا به کنگو را فراهم کرد و پدر رهبر فعلی کنگو یعنی لوران دزیره کابیلا را به قدرت رساند.

رییس هیئت مدیره «مواد معدنی آمریکا» مستقیمن شورشیان حامی کابیلا را علیه موبوتو حمایت مالی کرد و در ازای ان از کابیلا برای یک قرارداد یک بیلیون دلاری معدن در کنگو تضمین گرفت.این تجاوز به کنگو انقدر وحشتناک بود که بسیاری فرار کردند. ارتش خارجی مردم کنگو را قتل عام کردند و فاجعه کنگو که از دوران استعمار شروع شده بود باز ادامه یافت.

امروز ژوزف کابیلا دارد تلاش می‌کند تا بعد از دو دوره بر سر قدرت بماند. کنگو به انقلاب می‌اندیشد. سازمان های آمریکایی از جمله یو.اساید USAID و Leadership که توسط اوباما تشکیل شده است فعالیت های گسترده‌ای را برای تربیت نسل جوان کنگو از سال های پیش آغاز کرده اند. آنها ۱۰۰ هزار جوان کنگویی را تحت تربیت خود گرفته اند. باید توجه کرد که نیمی از جمعیت کنگو زیر ۱۸ سال دارند و نیمی از انها زنان هستند. در این سیستم جوانان از درک معضل آفریقا باز می‌مانند و بر اساس منافع دولت آمریکا عمل می‌کنند و نه برای انچه ضروری است: مردم کنگو که کنترل منابع و سرنوشت خود را به دست بگیرند.