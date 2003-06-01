مترو تا پنج سال آينده به تجريش مي رسد

.معاون بهره برداري شركت متروي تهران و حومه در گفت و گو با خبر نگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين خبر گفت : توسعه خط يك مترو از ايستگاه مير داماد تا تجريش بيش از 8 كيلو متر ميباشد كه داراي هفت ايستگاه بوده و در حال حاضر عمليات اجرائي آن آغاز شده و در صورتي كه بودجه آن به موقع تامين شود تا پنج سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد .

بهرام عبا بافي ضمن اشاره به بر نامه هايي كه در آينده نزديك براي توسعه خطوط مترو در نظر گرفته شده افزود : بخش شرقي خط دو از ايستگاه امام خميني تا در دشت تهرانپارس كه10كيلو متر طول دارد و شامل 10 ايستگاه خواهد بود و همچنين توسعه خط پنج از ايستگاه كرج تا مهر شهر به طول 8 كيلو متر كه داراي 2 ايستگاه خواهد بود .

وي همچنين احداث خطوط 3 و 4 مترو و خط فرود گاه امام خميني و خط مهر شهر به هشتگرد كه جمعا 120كيلو متر است را از برنامه هاي ميان مدت توسعه خطوط مترو عنوان كرد .

عبا بافي همچنين درباره اضافه كردن واگن هاي جديد به خطوط مترو و گفت : مقدمات و سفارشات لازم براي خريد واگن هاي جديد انجام شده كه در صورت تامين بودجه و رفع نياز هاي مالي اولين محموله از واگن ها در اوايل سال 83 وارد خواهد شد كه با اضافه شدن واگن هاي جديد فاصله زماني بين حركت قطار ها در خطوط يك و دو به 5 دقيقه و خط پنج به 15 دقيقه كاهش خواهد يافت .