۸۲ میلیون لیتر مواد نفتی بین کشاورزان هرمزگانی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل تعاون روستایی هرمزگان ضن بیان اینکه یکی از وظایف شبکه تعاونی های روستایی، عاملیت توزیع مواد نفتی و ارائه خدمات مناسب به روستائیان و کشاورزان است، اظهار داشت: در همين راستا تعداد ۱۰۲ فروشندگی مواد نفتی و شش جايگاه سكودار پمپ بنزين تحت نظارت سازمان تعاون روستایی استان در روستاها فعالیت دارند.

وی افزود: در سال گذشته ميزان ۸۲ميليون و ۷۵۳هزار ۲۵۲ليتر انواع مواد سوختی به تفكيک ۵۷ميليون و ۸۱۶هزار و ۴۰۴ليتر نفت گاز، ۱۷ميليون و ۲۲۲هزار و ۸۴۸ليتر بنزين و هفت میلیون و ۷۱۴هزار ليتر نفت سفيد توسط فروشندگی های مواد نفتی شبکه تعاون روستایی استان هرمزگان بین کشاورزان و دامداران استان توزیع شده است.

اسدپور مهم‌ترين رسالت شبکه تعاون روستايی را تامين نيازهای معيشتی و حرفه ای جمعيت روستايی استان با هدف رفاه حال روستائيان، كشاورزان و اعضا تشکل‌های تحت پوشش در چارچوب موارد اساسنامه ای و با استفاده بهينه از امكانات موجود عنوان کرد و گفت: شبکه تعاون روستايی با ارائه خدمات مختلف به توليدکنندگان و کشاورزان نقشی مهمی را در بخش کشاورزی کشور ايفا می کنند.

اسدپور با بیان اینکه ۱۰۲جایگاه فروش مواد نفتی در روستاهای استان هرمزگان دایر است، بیان داشت: ارزش ریالی مواد نفتی عرضه شده بیش از ۳۵۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد می شود.

در استان هرمزگان بیش از ۱۳۵ تشکل با تعداد ۱۴۰ هزار نفر بهره‌بردار تحت پوشش سازمان تعاون روستایی هرمزگان فعالیت می کنند.