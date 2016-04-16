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۲۸ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

عصر امروز؛

پرچم گنبد حرم مطهر رضوی تعویض می شود

پرچم گنبد حرم مطهر رضوی تعویض می شود

مشهد- معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی گفت: به دلیل وزش شدید باد و بارش باران، میله پرچم گنبد منور رضوی آسیب جزئی دیده بود که تعمیر و پرچم گنبد مطهرعصرامروز تعویض می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان قدس رضوی سید خلیل منبتی در این رابطه اظهار کرد: با توجه به وضعیت جوی طی روزهای اخیر، نیروهای معاونت اماکن متبرکه در حالت آماده باش قرار داشتند و به لطف خداوند متعال با تدابیری که اندیشیده شد، هیچ خسارتی به اماکن متبرکه وارد نشده است.

وی افزود: با توجه به حضور به موقع نیروهای معاونت اماکن متبرکه در صحن ها و رواق ها شاهد هیچ گونه آبگرفتگی نبودیم.

منبتی با بیان اینکه قطع برق در حرم مطهر رضوی شب گذشته به دلیل برخورد صاعقه با پست برق شهری بود ادامه داد: در اماکن متبرکه فقط ۵ ثانیه قطع برق داشتیم و به سرعت ژنراتورهای حرم مطهر وارد مدار شدند.

وی افزود: در حال حاضر نیز طبق روال گذشته، خدمت رسانی به خادمان بارگاه منور رضوی ادامه دارد و عصر امروز پرچم حرم رضوی تعویض می شود.

کد مطلب 3600018

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