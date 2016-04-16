بازی خطرناک اهواز را ببریم قهرمانیم/ ترکیب استقلال عجیب بود

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ بعدازظهر امروز شنبه و پس از نخستین تمرین تیمش بعد از پیروزی برابر استقلال در این مورد گفت: دیدار با استقلال همه چیز داشت. هم گل داشت هم موقعیت های پرتعداد و هم هیجان و زیبایی. فکر می کنم مردم از دیدن این فوتبال زیبا لذت بردند و خوشحال شدند.

سرمربی سرخپوشان در مورد اینکه آیا فکر می کرد تیمش با چنین نتیجه ای استقلال را شکست دهد گفت: من در این بازی و سایر دیدارها فقط به برد فکر می کنم. به تعداد گل ها فکر نمی کنم. ما در دیدار برابر استقلال عالی بودیم و نتیجه خوبی هم رقم خورد. کسی هم نمی تواند پیش بینی کند که چند گل می زدیم. بازیکنانم هم فقط به فکر برد هستند.

برانکو در مورد اختلاف نظری که به خاطر زدن ضربه پنالتی بین بازیکنان بوجود آمده بود گفت: مقصر من هستم که قبل از بازی یادم رفت پنالتی زن را اعلام کنم. با این حال طارمی چون در روزهای گذشته پنالتی های زیادی را تمرین کرده بود باید ضربه را می زد. بین بازیکنان سوء تفاهمی بوجود آمد اما به هر حال هر چه بود تمام شد.

وی در واکنش به این موضوع که یکی از هواداران پرسپولیس هنگام سفر به تهران از بابل به رودخانه سقوط کرده و درگذشته است گفت: از این موضوع خیلی متاسفم. از صمیم قلب به بازماندگانش تسلیت می گویم. وقتی چنین اتفاقاتی می افتد کام خوش ما را تلخ می کند.

برانکو به دیدار هفته آینده تیمش برابر استقلال اهواز اشاره کرد و گفت: یک بازی حساس و خطرناک در اهواز داریم. استقلال تیمی است که یک امتیاز از سپاهان قهرمان فصل پیش گرفته است. باید تلاش کنیم هر چه سریعتر از نظر فیزیکی به شرایط مطلوب برگردیم.

وی افزود: این سه امتیاز برای ما خیلی مهم است که بتوانیم به آن برسیم و از این طریق به هدف نهایی دست پیدا کنیم. در اهواز هم انتظار گرم شدن هوا را داریم و هم اینکه سه بازیکن محروم هم داریم که نمی توانند ما را همراهی کنند.

سرمربی سرخپوشان تهرانی خاطرنشان کرد: اصلا فکر نمی کنم که بازی راحتی پیش رو داریم. بردن استقلال اهواز می تواند ما را قهرمان کند. بازیکنان باید حواس شان باشد که در باد پیروزی برابر استقلال نخوابند و تلاش کنند برای بردن تیم اهوازی.

ایوانکوویچ در مورد ترکیبی که استقلال برای دیدار با پرسپولیس انتخاب کرده بود گفت: تیم حریف سعی کرده بود برهانی را در خط حمله قرار دهد و بازی را هجومی شروع کند. اما عجیب بود که انصاری و کریمی از اول بازی نکردند. عادل شیحی هم به خاطر مصدومیت میدان را ترک کرد. با این حال فکر می کنم استقلال هم در حد بضاعتی که داشت تلاش کرد.

وی در پاییان گفت: با شکست نباید تحقیر شد و با برد هم نبایید بلند پروازی کرد. امیدوارم بازیکنانم این را متوجه شوند. بازیکنانم باید بازی به بازی فکر کنند. جمعه بعد هیچکس دربی را به یادش نخواهد داشت. همه می آیند که یک پیروزی دیگر را شاهد باشند.