به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای ترافیک شهر بوشهر اظهار داشت: تلاش و برنامهریزی مناسبی برای بهبود وضعیت تردد در مناطق مرکزی شهر بوشهر صورت گرفته است و در این راستا طرحهای خوبی اجرا میشود.
وی از اجرای طرح تبدیل خیابانهای بافت تجاری بوشهر به پیادهرو خبر داد و خاطرنشان کرد: این موضوع کمک بسیار خوبی برای تسهیل در تردد در بافت تاریخی بوشهر خواهد بود.
معاون استاندار بوشهر بر لزوم توسعه حمل و نقل عمومی و تامین پارکینگ در نقاط پرتردد شهر بوشهر تاکید و بیان کرد: اجرای طرح تفضیلی در کاهش مشکلات نقشی مهم خواهد داشت و باید به صورت متوازن در شهرهای استان اجرا شود.
وی در ادامه تصریح کرد: موضوعاتی همچون حمل و نقل عمومی و ایمنی و آتش نشانی، پارکینگ و فضای سبز باید قبل از اجرای پروژههای عمران شهری مد نظر باشد.
باستی در ادامه یکی از مشکلات شهر بوشهر را کمبود پارکنگهای عمومی عنوان کرد و ادامه داد: حمایت لازم را از تغییر کاربری برای توسعه پارکینگهای عمومی در بوشهر خواهیم داشت.
وی بر لزوم تامین نیازهای شهروندان پیش از اجرای پروژههای عمرانی تاکید کرد و افزود: پیش از اجرای طرح تبدیل خیابانهای بافت تجاری بوشهر به پیادهرو باید پارکینگهای مورد نیاز در این محدوده ایجاد شود.
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