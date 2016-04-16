به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش دو روزه با همکاری اتاق های بازرگانی و صنعت روسیه، مسکو، آستراخان و با مشارکت اتاق‌های بازرگانی کراسنودار، روستوف، ولگوگراد و استاورپل از جنوب روسیه برگزار خواهد شد.

این همایش با هدف توسعه مراودات و مبادلات ایران روسیه و افزایش صادرات غیر نفتی کشور در بخش‌های صنعت ساختمان و انرژی، صنایع غذایی، روش‌های آبیاری و کشاورزی، بیمه، بانک، حمل و نقل، امور گردشگری و خدمات فنی مهندسی و صدور کالا برگزار می شود.

مرتجی مجری برگزاری همایش تجاری ایران و روسیه در این باره اظهارداشت: با توجه به فرصت‌ها و امیدهایی که در فضای پسا برجام به ویژه در حوزه های توسعه تجارت خارجی بوجود آمده، در آینده نزدیک شاهد جهش در روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه به ویژه کشور روسیه خواهیم بود.

وی معتقد است: هم اکنون که تصمیم گیران عالی دو کشور عزم جدی برای گسترش روابط دو جانبه دارند و حجم سفر مسئولان بلند پایه اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی و تبادل هیات‌های تجاری بین دو کشور افزایش یافته، فرصت مضاعفی برای رفع موانع تجاری و رونق داد و ستد فراهم شده است.

وی تاکید کرد: باید فرصتی که برای گسترش فعالیت های مشترک اقتصادی با روسیه فراهم آمده را غنیمت دانسته و در جهت تسهیل مراودات همه جانبه تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه نهایت تلاش را داشته باشیم.

مرتجی در ادامه به نقش مهم برگزاری همایش‌های تجاری بین ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش‌های تجاری می تواند نقش بسیار موثری در تسهیل ارتباط تجار بین دو کشور و آماده سازی بازارهای متقابل برای همکاری با یکدیگر ایجاد نماید.

وی اظهارداشت: در این همایش دو روزه به محورهایی شامل تاثیر دوران پسابرجام در رشد اقتصاد و حجم مبادلات ایران و روسیه و بازار کشورهای CIS، نقش و جایگاه اقتصاد و بازار روسیه در منطقه، بررسی حضور موثر در جغرافیای اقتصادی و بازار روسیه، جنوب روسیه تا حاشیه رود ولگا، شناسایی و بررسی نیازهای بازار روسیه، ذائقه، سلیقه سنجی، نیازها و رفتار مصرف کنندگان و خریداران روسی و ویژگی بازارمصرف مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: بررسی نحوه حضور رقبای در بازار روسیه، شیوه های تبلیغات و ایجاد برندینگ، بررسی جایگاه امور گمرکی، حمل و نقل، بیمه و بانک در تجارت با روسیه، ارزیابی نحوه ثبت شرکت و یا نحوه افتتاح شعبه شرکت و تاسیس دفتر تجاری، نحوه مذاکرات، عقد قرارداد و حل اختلافات با شرکت‌های روسی از دیگر موارد مورد بحث در این همایش دو روزه خواهد بود.