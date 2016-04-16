فرهنگ اهدای عضو در بین مردم همدان نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌ناصر نیکبخت ظهر شنبه در دیدار با رئیس اداره شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: باید فرهنگ اهدای عضو را در جامعه گسترش داد و صداوسیما با همکاری دانشگاه علوم پزشکی نسبت به فرهنگ‌سازی در این خصوص تلاش بیشتری داشته باشند.

نیکبخت تأکید کرد: اهدای عضو، اهدای زندگی دوباره به یک فرد است و کسانی که رفتنشان را آغازی برای زندگی دیگران تقدیم می کنند، در نزد خدای خود دارای ارزش و منزلت هستند.

وی با بیان اینکه از طرف خود، دانشگاه علوم پزشکی همدان و جامعه پزشکی، برای فرهنگسازی در خصوص اهدای عضو اعلام آمادگی می‌کنم، افزود: موضوع اهدای عضو در جلسه بعدی شورای فرهنگ عمومی استان همدان طرح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه انجمن اهدای عضو ایرانیان ثبت شده است، گفت: باید شاخه‌ای از این انجمن در همدان راه‌اندازی و یکسان‌سازی فرهنگسازی و آموزش و پژوهش به خوبی انجام شود.

نیكبخت با تشکر از تلاش و افکار سازنده مسئولان وزارت بهداشت در زمینه اهدای عضو و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی همدان به منظور تلاش در افزایش شاخص‌های اهدای عضو گفت: همدان برای ارتقا حوزه‌های بهداشتی درمانی آمادگی دارد و هم‌اکنون نیز بسیاری از بیماران استان‌های اطراف را پوشش می‌دهد.

وی افزود:۲۹ قسمت از اعضای بدن هر فرد پس از مرگ مغزی قابل اهدا و پیوند زدن برای بیماران نیازمند است در صورتی که هر روزه تعداد زیادی بیمار مرگ مغزی واجد شرایط بدون اهدای اعضا خاکسپاری می شوند.

استاندار همدان با بیان اینکه مزایای خدمات اهدای عضو قابل طرح نیست، اظهار داشت: وطن‌پرستی، ایثار و از خود‌گذشتگی در وجود ایرانیان است.

وی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی در خصوص اهدای عضو، انجام اقدامات تبلیغی درست در زمینه اهدای عضو را از دانشگاه علوم پزشکی خواستار شد و آمادگی استان را برای رفع موانع مورد نیاز این مقوله، اعلام کرد.

نیکبخت ادامه داد: رسانه های جمعی و نهادهای آموزشی و تبلیغاتی باید نهضت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای اهدای اعضا را گسترش دهند تا مردم با گرایش به این مهم بستر حیات دوباره افراد دیگر را مهیا کنند.

رئیس دانشگاه‌ علوم پزشکی همدان نیز همدان را از استان‌های پیشرو در انجام عمل پیوند عضو برشمرد و اظهار داشت: تیم تخصصی پیوند عضو در استان همدان از توانمندی بالایی برخوردار هستند و در این راستا همدان یکی از مراکز به روز و پیشرفته پیوند عضو در کشور به شمار می‌آید.

سید حبیب‌الله موسوی‌بهار افزود: اعضا و ارگان‌های بیماران دچار مرگ مغزی قابل انتقال و پیوند به بیماران نیازمند عضو است تا به آنها زندگی دوباره بدهد اما متأسفانه به دلیل باورهای غلط مردم روزانه بیماران مرگ مغزی بسیاری با اعضای سالم قابل پیوند از دست می‌روند.