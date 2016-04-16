به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، رجبعلی برزگر با بیان اینکه ملاک در افزایش نرخ تاکسی‌ها میزان نرخ تورم و اصلاح مسیرها در سمنان است، افزود: در این راستا نرخ کرایه تاکسی در سمنان ۲۰ درصد افزایش یافت.

وی افزود: این افزایش با پیشنهاد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری سمنان و تصویب شورای اسلامی شهر و فرمانداری سمنان صورت گرفته و بین رانندگان تاکسی درون شهری توزیع شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سمنان در خصوص روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی سمنان هم گفت: بیش از ۱۹۰ دستگاه خودروی تاکسی فرسوده از ناوگان تاکسیرانی سمنان خارج و خودروهای جدید جایگزین آن‌ها شده است.

برزگر افزایش تعداد تاکسی‌های درون‌شهری در سال جاری را ممنوع دانست و گفت: در سال جدید برنامه‌ای برای افزایش تعداد تاکسی‌های درون‌شهری نداریم.

وی عنوان کرد: برچسب نرخ ها در بین رانندگان تاکسی توزیع شده و آنها موظف به رعایت نرخ جدید برای جابجایی مسافران در سطح شهر هستند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سمنان خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند برای ارائه هرگونه انتقاد، پیشنهاد، تقدیر و یا شکایت از سرشماره ۵ رقمی ۳۱۲۳۰ برای ارتباط با سازمان و واحد رسیدگی به شکایات مردمی سازمان استفاده کنند.