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۲۸ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۴۷

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی سمنان:

نرخ کرایه تاکسی در سمنان ۲۰ درصد افزایش یافت

نرخ کرایه تاکسی در سمنان ۲۰ درصد افزایش یافت

سمنان - مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سمنان گفت: افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی کرایه تاکسی‌های سمنان به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سمنان، رجبعلی برزگر با بیان اینکه ملاک در افزایش نرخ تاکسی‌ها میزان نرخ تورم و اصلاح مسیرها در سمنان است، افزود: در این راستا نرخ کرایه تاکسی در سمنان ۲۰ درصد افزایش یافت.

وی افزود: این افزایش با پیشنهاد سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری سمنان و تصویب شورای اسلامی شهر و فرمانداری سمنان  صورت گرفته و بین رانندگان تاکسی درون شهری توزیع شده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سمنان در خصوص روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی سمنان هم گفت: بیش از ۱۹۰ دستگاه خودروی تاکسی فرسوده از ناوگان تاکسیرانی سمنان خارج و خودروهای جدید جایگزین آن‌ها شده است.

برزگر افزایش تعداد تاکسی‌های درون‌شهری در سال جاری را ممنوع دانست و گفت: در سال جدید برنامه‌ای برای افزایش تعداد تاکسی‌های درون‌شهری نداریم.

وی عنوان کرد: برچسب نرخ ها در بین رانندگان تاکسی توزیع شده و آنها موظف به رعایت نرخ جدید برای جابجایی مسافران در سطح شهر هستند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری سمنان خاطر نشان کرد: شهروندان می توانند برای ارائه هرگونه انتقاد، پیشنهاد، تقدیر و یا شکایت از سرشماره ۵ رقمی ۳۱۲۳۰ برای ارتباط با سازمان و واحد رسیدگی به شکایات مردمی سازمان استفاده کنند.

کد مطلب 3600121

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