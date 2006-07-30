صندوق تعاون در تيرماه 160 ميليارد ريال تسهيلات اعتباري پرداخت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، صندوق تعاون كشور به عنوان تنها موسسه اعتباري اختصاصي بخش تعاون با هدف توسعه كمي و كيفي تعاوني ها و زمينه سازي براي كمك به ايجاد اشتغال جديد و حفظ اشتغال موجود بيش از 160 ميليارد ريال تسهيلات اعتباري ظرف مدت تيرماه به متقاضيان تسهيلات اعتباري بخش تعاون تخصيص داد.

موسسه اعتباري بخش تعاون با نگاه حمايتي از تشكل هاي تعاوني، تسهيل و تسريع سازي در فرآيند پرداخت تسهيلات اعتباري در سال جاري با راه اندازي 30 سرپرستي در استان ها و تفويض اختيار و افزايش سطح اختيارات كميته هاي اعتباري استان ها سعي در فراهم نمودن شرايط بهتر و مناسب تر براي شركت هاي تعاوني بوده است.

علي رغم رشد 11 درصدي ميزان تسهيلات اعتباري پرداختي صندوق تعاون در طي تيرماه سال جاري نسبت به ماه گذشته، عملا اين موسسه به واسطه محدوديت منابع مالي و رشد فزاينده شركت هاي تعاوني و همچنين با توجه به برنامه مصوب وزارت تعاون مبني بر شكل گيري و تشكيل بيست هزار تعاوني تا پايان سال جاري، قادر به پاسخگويي نيازهاي همه متقاضيان تسهيلات اعتباري بخش تعاون نخواهد بود.

اين در حالي است كه تمام انتظارات و توقعات بخش تعاون معطوف صندوق تعاون كشور به عنوان تنها موسسه اعتباري اختصاصي بخش تعاون مي باشد.

گفتني است كه علي رغم فعاليت بانك هاي متعدد دولتي و خصوصي در كشور ، طي چهار ماهه اول سالجاري ميزان تسهيلات تخصيصي صندوق تعاون كشور به اتحاديه ها، شركت هاي تعاوني و اعضا تعاوني ها به مراتب بيشتر از حجم منابع تخصيص داده شده شبكه بانكي به بخش تعاون مي باشد و اين در حالي است كه اين موسسه به صورت جدي مجموعه نقدينگي و منبع خود را بدون نگاه انتفاعي و سودآوري متعارف و تنها با ديدگاه حمايتي و توسعه اي به بخش تعاون تخصيص داده است.