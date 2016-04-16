بیش از ۲ میلیارد تومان به ساخت بیمارستان تخصصی سرطان کمک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس، سردار غلامحسین غیب پرور، گفت: هزينه كرد سپاه در احداث بزرگترين بيمارستان تخصصی سرطان جنوب كشور بيش از يك ميليارد و ۷۵۰ ميليون تومان بوده است و با احتساب كمك‌های بلاعوض نیز بيش از ۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان در يكسال گذشته هزينه شده است.

وی با یادآوری اینکه قریب ۴ سال از تأسیس مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا این استان می‌گذرد افزود: در طول این مدت تمهیداتی اندیشیده شد به طوری که در هر سال یک میلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شد.

فرمانده سپاه فجر فارس از اعطای ۵۵۰ میلیون تومان وام از سوی بانک مهر برای این مؤسسه خبر داد و افزود: اين وام‌ها به طور قرض‌الحسنه واگذار شده است و برای ۹۵ هم همين روال ادامه خواهد داشت.

سردار غیب‌پرور ادامه داد: علاوه بر وام نیز كمك‌های بلاعوض نقدی هم در راه امورات خیر این مؤسسه اهدا می‌شود که در سنوات گذشته اعطا شده است.

وی افزود: ما در ۷ ماهه گذشته حدود ۱۵۰ ميليون تومان بلاعوض تقدیم احداث بیمارستان تخصصی سرطان کردیم.

فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه علاوه بر این‌ها ما سبد کالا و غذایی نیز میان بیماران نیازمند به ویژه بیماران سرطانی توزیع می‌کنیم، گفت: در ماه رمضان سال گذشته حدود ۵ هزار بسته سبدکالا تهيه شد كه ارزش ريالي هر بسته تقريباً ۱۰۰ هزار تومان بود و بخشي از اين‌ها توسط هيئت امدادگران عاشورا تهيه و توزيع شد.

وی با یادآوری اینکه در سال ۹۴ اتفاق جديدي كه رخ داد كمك شاياني به احداث بيمارستان سرطان جنوب کشور بود، گفت: تمام مجموعه سازندگی سپاه فجر در این راستا به کار گرفته شد به طوری که ۱۴۲ هزار متر مکعب برای احداث این بیمارستان توسط سپاه به‌صورت رایگان خاکبرداری شد.

سردارغیب‌پرور با تصریح اینکه ۱۵ هزار و ۸۰۰ سرویس کامیون برای این کار مشارکت داشتند، گفت: در این کار ۲۸ نفر به‌صورت ثابت و ۱۷ دستگاه انواع ماشین‌آلات مهندسی طی ۱۳۰ روز به کارگرفته شد.