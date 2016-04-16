ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی تبصره بنزینی بودجه ۱۳۹۵ در نشست عصر امروز کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: بر اساس اصلاحات جدید کمیسیون تلفیق بر تبصره بنزینی مجلس، کارت سوخت حذف نخواهد شد و باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: علاوه بر این به دولت اجازه داده شد سهم سوخت خودرو ها را بر اساس میزان مصرف و آلایندگی خودروها تعیین کند.

عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: دولت متولی تعیین سهمیه سوخت خودرو ها بر اساس آلایندگی و مصرف خودرو ها شد.

ندیمی همچنین از بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در جلسه کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: مقرر شد منابع حاصل از حذف سه دهک پر درآمد، ۳۰ درصد جهت تسهیلات اشتغال با اولویت خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، ایثارگران، رزمندگان معسر، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، جوانان روستایی و عشایری اختصاص یابد.

عضوکمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: علاوه بر این مقرر شد ۳۰ درصد دیگر از این منابع به یارانه سود تسهیلات واحدهای کوچک و متوسط معدنی، صنعتی، کشاورزی خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: ۱۵ درصد این منابع هم در صورت تصویب نهایی مجلس، به حمایت از نوسازی صنایع و کاهش مصرف انرژی اختصاص می‌یابد.

ندیمی گفت: علاوه بر این، مقرر شد در صورت موافقت نهایی مجلس ۱۵ درصد از این منابع هم به ارائه مشوق های مالیاتی اختصاص یابد.