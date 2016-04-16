زمان اجرای قانونی تبلیغات انتخابات در شیراز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرمانداری شیراز، مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شیراز،گفت: طبق قانون انتخابات و اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور زمان تبلیغات نامزدهای انتخاباتی دور دوم از ۸ صبح دوم اردیبهشت ماه تا ۸ صبح نهم اردیبهشت ماه خواهد بود و در روز نهم و دهم هر گونه فعالیت تبلیغاتی ممنوع می باشد.

حمید جورکش افزود: نامزدهای دور دوم انتخابات لازمست آدرس و مکانهای ستادهای مردمی مستقر در سطح شهرستان را با معرفی مسئول ستاد به فرمانداری شیراز کتبا اعلام کنند.

وی تاکید کرد: رعایت تبلیغات در زمان معین و مکان مشخص با ابعاد قانونی الزامیست و چنانچه تخلفی مشاهده گردد، مانند دور اول نسبت به جمع آوری و برخورد قانونی اقدام خواهد شد و شایسته است جهت جلوگیری از اسراف و صرف هزینه های گزاف و بی نظمی در تبلیغات طبق قانون اقدام و در زمان تعیین شده برنامه ریزی گردد.