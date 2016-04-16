کشته و زخمی شدن بیش از ۵۰ مأمور امنیتی لیبی در شهر بنغازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع بيمارستاني روز شنبه از کشته و زخمی شدن ده ها نفر از نیروهای امنیتی لیبی در جريان درگيري ها در شهر بنغازي واقع در شرق ليبي خبر دادند.

بر اساس این گزارش در پی این درگیری ها دستکم ۱۵ نيروي امنيتي جان خود را از دست دادند و همچنین ۴۰ تَن دیگر نیز زخمی شدند.

در همین راستا «ميلاد الزوي» سخنگوي ارتش ليبي اعلام کرد که دو تروريست انتحاري روز جمعه حملاتي را در نزديکي يک کارخانه سيمان در غرب شهر بنغازي انجام دادند.

هم اکنون دولت وحدت ملی در لیبی تشکیل شده که باید از پارلمان این کشور رأی اعتماد بگیرد و پیش از این وزرای خارجه فرانسه، ایتالیا و آلمان برای اعلام حمایت از دولت وحدت ملی به ریاست فایز السراج به این کشور سفر کرده اند.

لازم به ذکر است جلسه پارلمان لیبی برای بررسی رای اعتماد به دولت وحدت ملی این کشور دوشنبه آینده (۳۰ فروردین) برگزار می شود.