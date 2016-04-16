شورای شهر قزوین با پرداخت ۹۰۰ میلیون ریال هدیه معلمان موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین که شنبه شب به ریاست فرج الله فصیحی رامندی در تالار مردم برگزار شد پس از بحث و برسی با لایحه پیشنهادی شهردار قزوین برای تجلیل از معلمان و فرهنگیان شهر قزوین با اختصاص مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال موافقت شد.

فرج الله فصیحی رامندی در این جلسه صمن تبریک روز ارتش و تجلیل از خدمات ارزشمند نیروهای مسلح در دفاع ازکیان اسلامی اظهارداشت: همه قدردان خدمات رزمندگان و نیروهای ارتشی و سپاهی و بسیجی هستیم و امنیت مقتدرانه کشور را مرهون تلاش شبانه روزی انها می دانیم.

وی افزود: در آستانه روز معلم با لایحه ای که شهردار ارائه کرده مقرر شد در صورت موافقت اعضاء شورای اسلامی شهر قزوین همانند سنوات گذشته نسبت به تجلیل از مقام معلمان اقدام شود که همه اعضا با آن موافقند.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین تصریح کرد: با وجود تنگناهای مالی شهرداری مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال برای تجلیل از معلمان پیشنهاد داده که امیدواریم به عنوان برگ سبزی از سوی شورا به نمایندگی از مردم تلقی شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته آموزش و پرورش متعهد شده بود معادل دو برابر این هدیه را نیز خودش پرداخت کند تا هدیه ای ناقابل در اختیار معلمان قرار گیرد و امسال هم با همین تعهد امیدواریم گامی هرچند کوچک در مسیر تشکر از خدمات فرهنگیان توسط شورا برداشته شود.

رامندی اظهارداشت: برای این که عدالت برقرار شود مصوب شده است تا این هدیه در اختیار همه معلمان شهر قزوین قرار گیرد.

در ادامه حسین غیاثوند عضو شورا گفت:درسال گذشته کمک های شورا به ۲۵ مسجد اهدا شد اما شاید مردم در جریان قرار نگرفتند و در حوزه تجلیل از معلمان نیز اقداماتی شد که اطلاع رسانی نشد.

وی افزود: این اعتبارات باید به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم بدانند در چه بخشهایی هزینه می شود تا به ما اعتماد کنند.

صادقی دیگر عضو شورا هم بیان کرد: توجه به معلمان باید در جامعه نهادینه شود تا همه وظیفه خود را در مقابل معلمان انجام دهند.

احد چگینی هم بیان کرد: در پی بارش های اخیر باید در دشت قزوین هم هشدار لازم به کشاورزان داده شود تا شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم که امیدواریم مدیریت بحران در این زمینه همچون گذشته هوشیار باشد.

این عضو شورا تصریح کرد: در سال گذشتخه حدود ۲.۵ میلیارد تومان به دستگاههای مختلف کمک شد اما مردم در جریان آن قرار نگرفتند که این نقص باید امسال جبران شود و از رسانه ها انتظار داریم در این زمینه همکاری کنند.

فاطمه اشدری هم گفت: پیشنهاذ می کنیم رقم پیشنهادی هدیه به معلمان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد تا هدیه در شان معلم تامین شود.

شهلا عطایی هم اظهارداشت: در برابر خدمات ارزشمند معلمان هر کاری که صورت گیرد ناچیز است اما شورا با این کار می خواهد نیت خود در تقدیر از معلمان را نشان دهد و یادشان کند.

صدیقی هم بیان کرد: پیشنهادمی شود با دعوت از معلمان نمونه هدایا از سوی شورا به فرهنگیان اعطا شود.

وی افزود: سال گذشته به دلیل همکاری با آموزش و پرورش از آنها خواستیم مدارس مخروبه را در اختیار شوراو شهرداری قرار دهند تا ضمن بازسازی از آنها با تغییر کاربری برای خدمات شهری استفاده شود که هنوز این کارعملیاتی نشده است.

صدیقی اظهارداشت: برخی از این مدارس مخروبه به محل تجمع معتادان تبدیل شده در حالی که می توان از آن استفاده بهینه کرد.

صلح جو دیگر عضو شورا هم گفت: در کنار تجلیل از معلمان بهتر است به مناسبت روز پدر برای کارکنان مرد شهرداری هم هدایایی درنظر گرفته شود.

عباس ظاهری هم تصریح کرد: گزارش سال گذشته هدایای شورا به معلمان داده نشده که انتظار داریم امسال مشخص شود این هدایا به چه صورت توزیع خواهد شد.

مجابی هم گفت: اگر معلمان نمونه را انتخاب کرده و هدیه ارزشمندتری اهدا کنیم بهتر است.

وی افزود: در حوزه مدیریت شهری باید در مدارس برای آموزش کودکان برنامه منظمی اجرایی شود.

داودی هم بیان کرد: بهتر است کل مبلغ اختصاص یافته به آموزش و پرو رش داده شود و خود مسئولان نحوه توزیع آن را مشخص کنند و ما وارد جزییات نشویم.

در ادامه این جلسه پس از رای گیری با پرداخت ۹۰۰ میلیون ریال برای خرید هدیه به مناسبت روز معلم برای فرهنگیان شهر قزوین موافقت شد.

در این جلسه برای شرکت یک عضو شورا در نمایشگاه شهرهای جاده ابریشم در چین، برگزاری جلسه با منتخبان شورا در ادوار گذشته و استفاده از دیدگاههای آنها در مدیریت بهتر شهری و برنامه های هفته شورا تصمیم لازم گرفته شد.