فرماندهی نایب امام زمان(عج) بر ارتش ایران بزرگترین افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی شامگاه شنبه و در دیدار با ارتیشان و پرسنل لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار استان سمنان، ضمن بیان اینکه ارتیشان ما در راهی مقدس گام برمی دارند، ابراز داشت: اقتدار نیروهای نظامی و انتظامی ایران نعمتی بزرگ است و همه باید قدردان این نعمت بزرگ باشند و در این بین ارتش جمهوری اسلامی همچون انگشتری، زینتی برای فرمانده کل قواست.

وی خطاب به ارتشیان با تاکید بر اینکه عزت دین خدا در گرو مجاهدت شماست، گفت: اقتدار ارتش و نیروهای نظامی در ایران به‌گونه‌ای است که آسیبی به این نظام و کشور وارد نخواهد شد.

امام جمعه سمنان همچنین گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران چنان باقدرت عمل کرده که دشمن خیال حمله به ایران به ذهنش هم خطور نمی‌کند.

ارتش ۵۰ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است

فرمانده لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار نیز در این دیدار با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در حمایت از ارتش، گفت: این فرمان به ارتش و ارتشیان جانی تازه داده و روح جدیدی در کالبد این نیروی مقاوم و اعتقادی دمید.

امیر سرتیپ دوم ستاد مجید زارع بابیان اینکه فرمان تاریخی امام راحل(ره) ارتش را در مقابل دسیسه استکبار جهانی رهایی بخشید، ابراز داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تاکنون ارتش درصحنه‌های مختلفی مانند فتنه کردستان، دفاع مقدس و امروز نیز در دفاع از حریم ولایت و امامت خود را به اثبات رسانده است.

وی ضمن اشاره به اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی ایران تا امروز بیش از ۵۰ هزار شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده، بیان داشت: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مأموریت‌های داخلی و سرکوب ضدانقلاب، بیش از دو هزار شهید تقدیم نظام اسلامی کرده است.

اقتدار ایران سرآمد کشورهای دنیا است

ارشد نظامی ارتش در استان سمنان با اشاره به اینکه امروز اقتدار ایران اسلامی سرآمد کشورهای دنیا است، گفت: امروز نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج با اقتدار و صلابت مانند شمشیری برنده و کوهی استوار در برابر دسیسه‌های استکبار و دشمنان داخلی، از آرمان‌‌های انقلاب اسلامی ایران و این مرز و بوم دفاع می‌کنند.

زارع افزود: امروز نیز مانند گذشته فرهنگ ایثار و شهادت در نیروهای مسلح ازجمله ارتش و سپاه ساری و جاری است.

وی با اشاره به اینکه ارتش همواره پا در رکاب ولایت است از مأموریت مستشاری تعدادی از نیروهای ارتشی لشگر ۵۸ ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران در سوریه خبر داد و ابراز داشت: تعدادی از این نیروها شهید و جانباز شدند که شهید زرهرند نمونه این مجاهدات بودند.

دیدار با ارتشیان، تجدید میثاق با شهدا و حضور در رژه ۲۹ فروردین از جمله دیگر برنامه های دو روز آتی هفته ارتش در استان سمنان است.