آتش سوزی در یک واحد پتروشیمی عربستان/۱۲ کشته و ۱۱ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، در پی آتش سوزی در یک کارخانه پتروشیمی در شهر الجبیل واقع در منطقه الشرقیه عربستان ۱۲ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

«عبدالرحمن عبدالقادر» یکی از مقامات محلی شهر الجبیل اعلام کرد که این آتش سوزی روز شنبه روی داده و بر اثر آن دست کم ۱۲ نفر کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

وی مدعی شد این آتش سوزی در پی انجام عملیات تعمیر و نگهداری دوره ای در این واحد پتروشیمی روی داد و هنگام آتش سوزی ۲۳ نفر در محل حضور داشتند که ۱۲ نفر از آنها در پی خفگی و دود حاصل از آتش سوزی کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند.

وی با بیان اینکه نیروهای آتش نشانی فورا آتش را خاموش کردند اعلام کرد که زخمی های این حادثه به بیمارستان منتقل شده اند و حال ۶ نفر از آنها وخیم است که به همین دلیل امکان افزایش شمار تلفات وجود دارد.

گقتنی است شرکت الجبیل یکی از شاخه‌ های مهم شرکت صنایع مادر عربستان سعودی به شمار می‌رود که سالانه ۷۰۰ هزار تن اتیلن گلیکول تولید می‌کند. در دی ماه ۱۳۹۴ نیز آتش سوزی گسترده‌ای پالایشگاهی در استان الشرقیه عربستان سعودی را طعمه حریق کرد.