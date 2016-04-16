روحانی وارد تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی كه به دعوت رسمی رییس جمهور تركیه و به منظور انجام دیدار دوجانبه و گفتگو با مقامات تركیه و شركت در سیزدهمین اجلاس سران كشورهای عضو سازمان همكاری اسلامی، به تركیه سفر كرده بود، با استقبال علی اكبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری، علی اكبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و حمید چیت چیان وزیر نیرو، شنبه شب به تهران بازگشت.

دیدار دوجانبه با رییس جمهور و نخست وزیر تركیه، شركت در نشست هیات های عالی رتبه دو كشور، شركت و سخنرانی در سیزدهمین نشست سران سازمان همكاری اسلامی، دیدار با برخی سران شركت كننده در این اجلاس و دیدار با ایرانیان مقیم تركیه از جمله برنامه های رییس جمهوری در استانبول و آنكارا بود.