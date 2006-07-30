كامران شرفشاهي : بسياري از انجمن ها منافع شخصي را بر منافع جمعي مقدم دانسته اند / مشكل روزگار ما كمبود انجمن نيست









اين شاعر معاصر در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : ضرورت تشكيل انجمن هاي صنفي ، به ويژه در عصر حاضر بر هيچ شخص هوشمند و آگاه پوشيده نيست و به يقين ، اين امر مي تواند راه حل مناسبي براي جبران بسياري از كاستي ها و رفع مشكلات و معضلات پيچيده و گوناگون باشد .

كامران شرفشاهي تصريح كرد : متاسفانه تاكنون اشخاص بسياري با شعارهاي رنگارنگ ، قدم به ميدان انجمن سازي گذشته اند ، اما پس ازگذشت زمان كوتاهي برهمگان روشن شده است كه بسياري ازاين انجمن ها بدون صداقت بوده اند و موسسان آن منافع شخصي خود را بر منافع جمعي مقدم دانسته اند .

وي يادآور شد : گاه نيز انجمن هاي صنفي به جاي پرداختن به مسايل صنفي و حقوقي ، چنان به بيراهه افتاده اند كه حتي از احزاب سياسي نيز سبقت گرفته اند و به واسطه موضع گيري هاي يك جانبه و افراطي ، به تدريج مشروعيت خود را از دست داده اند و در اين راه تا به آنجا پيش رفته اند كه حتي منكر موارد مطرح در اساسنامه انجمن شده اند.

مجموع ناكارآمدي ها و سوء استفاده هايي كه از اين موضوع شده است ، سبب شده كه پيشينه تاسيس انجمن ها و عملكرد آنها ، موجب ترديد در اذهان مخاطبان باشد و هراس از پديد آوردن هيولاي بي شاخ و دم ديگري .

به گفته كامران شرفشاهي ، در حال حاضر كارهاي بسيار زيادي در زمينه احقاق حقوق شاعران و ايجاد تسهيلات مادي و معنوي براي آنها وجود دارد اما سالهاست اين موضوع مسكوت مانده و حل اين مسايل نيازمند همدلي و اشتراك مساعي تمام شاعران است .