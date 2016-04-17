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۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱

تکواندو انتخابی المپیک- مانیل؛

کیمیا علیزاده گام نخست را محکم برداشت/ یک مبارزه تا ریو

کیمیا علیزاده گام نخست را محکم برداشت/ یک مبارزه تا ریو

روز دوم از رقابتهای تکواندو گزینشی المپیک در قاره آسیا با برتری قاطع نماینده کشورمان در وزن ۵۷- کیلوگرم بانوان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا روز گذشته به میزبانی فیلپین در مانیل آغاز شد  که نماینده کشورمان در وزن ۶۷+ کیلوگرم با شکست برابر حریفی از فیلیپین موفق به کسب سهمیه نشد.

اما امروز تکواندوکاران اوزان ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم بانوان ، ۵۸- و ۶۸- کیلوگرم مردان برای کسب سهمیه حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو به مصاف هم می روند. 

تیم کشورمان در توسط کمیا علیزاده در وزن ۵۷- کیلوگرم برای کسب سهمیه المپیک تلاش می کند. وی دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و در ادامه به مصاف «فیترینا» از اندونزی رفت و قبل از پايان راند دوم  ١٩ بر صفر صاحب پیروزی شد به  مرحله نیمه نهایی راه يافت.

اين ديدار به دليل معرفي در تكواندوكار از سوي گوينده سالن و رفع مشكل محافظ هاي إلكترونيكي با چند دقيقه تاخير آغاز شد. 

در این وزن ۹ تکواندوکار حضور دارند که علیزاده برای کسب سهمیه باید به دیدار نهایی راه پیدا کند. وی در مرحله نیمه نهایی و قطعی کردن سهمیه خود به دیدار برنده مبارزه عمان و نپال را پیش رو دارد. 

تکواندو ایران تا کنون توسط عاشورزاده ، خدابخشی و مردانی سه سهمیه المپیک را در بخش مردان کسب کرده است. 

کد مطلب 3600574

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