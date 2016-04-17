کیمیا علیزاده گام نخست را محکم برداشت/ یک مبارزه تا ریو

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کسب سهمیه المپیک در قاره آسیا روز گذشته به میزبانی فیلپین در مانیل آغاز شد که نماینده کشورمان در وزن ۶۷+ کیلوگرم با شکست برابر حریفی از فیلیپین موفق به کسب سهمیه نشد.

اما امروز تکواندوکاران اوزان ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم بانوان ، ۵۸- و ۶۸- کیلوگرم مردان برای کسب سهمیه حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو به مصاف هم می روند.

تیم کشورمان در توسط کمیا علیزاده در وزن ۵۷- کیلوگرم برای کسب سهمیه المپیک تلاش می کند. وی دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و در ادامه به مصاف «فیترینا» از اندونزی رفت و قبل از پايان راند دوم ١٩ بر صفر صاحب پیروزی شد به مرحله نیمه نهایی راه يافت.

اين ديدار به دليل معرفي در تكواندوكار از سوي گوينده سالن و رفع مشكل محافظ هاي إلكترونيكي با چند دقيقه تاخير آغاز شد.

در این وزن ۹ تکواندوکار حضور دارند که علیزاده برای کسب سهمیه باید به دیدار نهایی راه پیدا کند. وی در مرحله نیمه نهایی و قطعی کردن سهمیه خود به دیدار برنده مبارزه عمان و نپال را پیش رو دارد.

تکواندو ایران تا کنون توسط عاشورزاده ، خدابخشی و مردانی سه سهمیه المپیک را در بخش مردان کسب کرده است.