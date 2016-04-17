قطع یارانه ۳ میلیون نفر بعد از باخت استقلال

مهرآباد* - علیرضا لبش: نتیجه دربی روز جمعه برای بسیاری از تحلیل گران، مدیران و مسئولین دلسوز غیرقابل پیش بینی بوده و واکنش های زیادی را به دنبال داشت.

فیروز کریمی: نامردا فقط می خواستید، ورود من رو به ورزشگاه ممنوع کنن، بعد بازی گرل فرند انجام بدید.

بابک زنجانی: اگه بازی هر نتیجه ای به جز ۴-۲ داشت پولا رو پس می دادم. حالا دیگه اصلا پولا رو نمی دم.

علی دایی: ببخشید! ببخشید! من واقعا برای بازی ای که چهار دو تموم بشه متاسفم.

کفاشیان: قرار بود داربی مساوی شود، تبانی کردند تا فدراسیون را از من بگیرند، حتی اگر فدراسیون را از من بگیرند، خنده هایم را نمی توانند.

معاون اول رئیس جمهور: هیچ نهادی، یک دلار پول فروش نفت را به دولت برنگرداند. خوب شد که بازی مساوی نشد و بعد از عمری شش تا گل در شهرآورد دیدیم وگرنه با این وضعیت پول برنگردانی نهادها دلمان می پوسید.

قائم مقام وزیر تعاون: آنقدر از این بازی اعصابمان خرد شد که ناغافل دستمان خورد یارانه سه میلیون و سیصد هزار نفر قطع شد.

محمد جواد ظریف: مردم در این بازی اثرات برجام را دیدند. طبق رایزنی های انجام شده با همتایانم در فدراسیون جهانی فوتبال قرار شد در دوران پسابرجام هیچ بازی داربی ای مساوی به پایان نرسد.

مظلومی: ما به همان عدد دو قانع هستیم، چهارهم مال شما.

میرجلال الدین کزازی: این شهرآورد در راهبرد بازسازگارایی چارانه پارسی در میان دوستداران ادب و هنر، چهار شلیک خوش یمن و میمون توپ درون درسان تیم لاجوردی پایتخت داشت که من از همین جایگاه برای پوشندگان جامه های سرخ، فرجام نیکو در جام خلیج هماره پارس خواستارم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: بعد از این بازی، عدد، جای نام خیابان های اصلی و بزرگراههای تهران وتیم های فوتبال را می گیرد.

استانداری تهران: حالا که بازی مثل سال های قبل مساوی نشد، نرخ کرایه تاکسی ها و اتوبوس و مترو را افزایش می دهیم. البته اگر مساوی هم می شد، افزایش می دادیم.

معاون وزیر بهداشت: دلیل باخت تیم استقلال و کندی حرکت بازیکنان این تیم در زمین، مصرف روغنهای جامد است. بهتر است بازیکنان روغنشان را عوض کنند.

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