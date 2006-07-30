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۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۴۰

يك مقام مسئول در وزارت صنايع در گفتگو با "مهر":

كليد حل مشكل واردات مگان در دستان تركيه است

كليد حل مشكل واردات مگان در دستان تركيه است

يك مقام مسئول در وزارت صنايع و معادن گفت: تركيه واردات سمند به كشورش را متوقف نمود و ايران نيز در اقدامي متقابل از واردات مگان از تركيه به كشورمان جلوگيري كرد.

يك مقام مسئول در وزارت صنايع و معادن درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" گفت : وزرات صنايع براي اقدام متقابل با تركيه مبني بر عدم واردات سمند به آن كشور، از واردات مگان جلوگيري كرده و خواهد كرد.

وي افزود : درحال حاضر درخصوص قيمت مگان مشكلي وجود دارد ولي به هيچ وجه بحث قيمتي مطرح نيست. به گفته اين مقام مسئول، هم اكنون مشكل اصلي با تركيه براي توقف واردات سمند به آن كشور است.

وي تصريح كرد: وزارت صنايع و معادن هم اكنون با شركت سايپا و رنو در خصوص خودروي مگان مشكلي ندارد، زيرا قرار است اين نوع خودروها از تركيه وارد ايران شود.

به گفته وي، هم اكنون تركيه بنا به دلايلي از جمله خدمات پس از فروش و گارانتي از واردات سمند به كشورش جلوگيري نموده كه وزارت صنايع و معادن نيز طي اقدامي متقابل از واردات مگان از آن كشورخودداري كرده است.   

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: تا زماني كه مشكل واردات سمند به تركيه برطرف نشود از واردات مگان به كشور نيز جلوگيري خواهد شد.

کد مطلب 360060

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