"توني بلر" به تحكيم روابط با محققان سلول هاي بنيادي آمريكا مي انديشد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، برخلاف آمريكا كه تحقيقات سلول هاي بنيادي جنيني منجر به اقدام جورج بوش رييس جمهوري اين كشور در وتوي طرح مرتبط با آن شد در انگليس پرداختن به اين آزمايشات از حمايت هاي محكمي برخوردار است. به طوري كه اولين بانك سلول هاي بنيادي جهان در سال 2004 در اين كشور بنا شد و ذخاير مورد نياز سلول هاي بنيادي براي انجام تحقيقات را فراهم ساخت.

انگليس ايالت كاليفرنيا را به عنوان يكي از همتايان استراتژيك خود در صنعت بيوتكنولوژي قلمداد مي كند.

به گفته سخنگوي بلر، محققان انگليسي علاقمند به برقراري روابط كاري با همتايان آمريكايي خود در امر تحقيق سلول هاي بنيادي هستند و به همين منظور قرار است در ماه نوامبر كنفرانس مشترك خبري انگليس – كاليفرنيا در اين خصوص در بريتانيا برگزار شود.

توني بلر قصد دارد روز دوشنبه با مجريان شركت هاي بيوتكنولوژي از جمله Genetech ، شركت علوم Gilead و شركت Cell Genesys ديدار كند.

ايالت كاليفرنيا به تحقيقات سلول هاي بنيادي توجه خاصي دارد. در سال 2004 از طرح ساخت انستيتو تحقيقات احياگر در اين ايالت استقبال بالايي شد به طوري كه با تصويب طرحي پرداخت وام هايي تا سقف 3 ميليارد دلار جهت سرمايه گذاري براي انجام تحقيقات سلول هاي بنيادي مجاز اعلام شد.

"آرنولد شوارتزنگر" فرماندار اين ايالت اخيرا اظهار داشت: قصد دارد اين ايالت را به يكي از پيشگامان در زمينه انجام تحقيقات سلول هاي بنيادي تبديل كند.

همچنين توني بلر در جريان سفر خود به كاليفرنيا در جمع سرمايه گذاران آمريكايي اعلام مي كند كه بريتانيا در زمينه مبارزه عليه فعالان حقوق حيوانات كه مخالف انجام تحقيقات پزشكي روي اين جانداران هستند به پيروزي هاي چشمگيري دست يافته است.

مقامات انگليس معتقدند در برخي موارد اعمال خشونت آميز فعالان حقوق حيوانات سرمايه گذاري در صنعت داروسازي اين كشور را به مخاطره انداخته است.