خاتمي : لزوم شناسايي نخبگان در تمامي اقشار جامعه / عارف : بنياد ملي نخبگان مامور جذب و نگهداري استعدادها / كي نژاد : ضرورت ساماندهي نخبگان دور از چالش هاي مديريتي

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، رئيس جمهوري، معاون اول رئيس جمهوري، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزراي علوم، بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها، رئيس جهاد دانشگاهي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي اعضاي حقوقي اين بنياد محسوب مي شوند.

تشكيل اولين جلسه بنياد ملي نخبگان پس از گذشت حدود يك ماه از تصويب اساسنامه

بنياد ملي نخبگان در دولت هشتم با تشكيل اولين جلسه با حضور "سيد محمد خاتمي" رئيس جمهوري وقت آغاز به كار كرد. خاتمي در اين جلسه كه پس از گذشت حدود يك ماه از تصويب اساسنامه، عصر دوشنبه 3 مرداد 1384 تشكيل شد، نخبگان را از ميان تمامي طيف هاي مختلف جامعه دانست و تأكيد كرد: نخبگان در ميان صنعتگران، هنرمندان، مديران، دانشگاهيان، دانشمندان، دانش آموزان و دانشجويان هستند و بايد هر كدام با معيار نخبگي خاصي مورد ارزيابي و توجه قرار گيرند.

هدف بنياد نخبگان ساماندهي نخبگان كشور جهت تحقق توسعه علمي متوازن

به گزارش مهر، دكتر "محمد علي كي نژاد" - دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در زمان رياست جمهوري خاتمي در مصاحبه اي با پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به تصويب نهايي اساسنامه بنياد ملي نخبگان در شورا ابراز اميدواري كرد: بنياد نخبگان بتواند به دور از چالش هاي اجرايي و مديريتي به اهدافش كه ساماندهي نخبگان كشور جهت تحقق توسعه علمي متوازن است، نايل شود.

وي همچنين گفت: هوش، خلاقيت، كارآفريني و نبوغ فكري نخبه بر اساس تعريف ارائه شده در اساسنامه بنياد در راستاي توليد علم و فناوري و دانش، موجب تسريع در رشد و توسعه علمي متوازن كشور مي شود.

تصويب پيشنهاد جذب نخبگان در نظام اداري

دكتر "عارف" معاون اول رياست جمهوري و رئيس بنياد ملي نخبگان در زمان "خاتمي" در برنامه هاي گوناگون قبل از تشكيل بنياد ملي نخبگان به حمايت از نخبگان اشاره كرده و پيشنهاد جذب نخبگان در نظام اداري عصر روز 20 اسفند 1382در جلسه شوراي عالي اداري با رياست دكتر "عارف" به تصويب رسيد.

تصويب طرح جذب و نگهداري نيروهاي نخبه در دستگاه هاي دولتي

به گزارش خبرگزاري مهر، اين طرح به منظور جلوگيري از فرار مغزها، كمك به استقرار نظام شايسته گزيني و شايسته سالاري در دستگاه هاي اجرايي كشور كه نهايتا منجر به تقويت بنيه كارشناسي دستگاه هاي اجرايي با نيروهاي توانمند، دانشمند و مستعد خواهد شد، در چارچوب "طرح جذب و نگهداري نيروهاي نخبه در دستگاه هاي دولتي" مطرح و تصويب شد.

شناور شدن ساعات كاري، تقليل سوابق تجربي براي احراز پست هاي مديريتي، فوق العاده ويژه نخبگان، افزايش حق التحصيل و حق التاليف و نيز حذف تشريفات استخدامي از جمله امتيازهاي مورد تاكيد در اين مصوبه بوده است.

همچنين براساس اين مصوبه نخبگان براي استفاده از بورس هاي كوتاه مدت داخلي و خارجي كشور در اولويت قرار دارند.



دستگاه هاي اجرايي نيز بر اساس مصوبه مذكور موظف شدند يك نسخه از حكم استخدامي نخبگان را براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال دارند تا اين سازمان نسبت به ايجاد بانك اطلاعات نخبگان كشور براي استفاده در برنامه هاي آموزشي و پيشنهاد براي سمت هاي مديريتي اقدام كند.

دكتر "عارف" همچنين در 29 دي ماه 1383 در بازديد از پژوهشگاه مواد و انرژي به شكوفايي استعدادهاي كشور توسط بنياد ملي نخبگان اشاره و شناسايي و هدايت استعدادها، جذب و نگهداري آن ها را از امور محول به بنياد ملي نخبگان دانست.

معاون اول "خاتمي" در مراسم تقدير از برگزيدگان ششمين جشنواره جوان خوارزمي و نهمين المپياد علمي دانشجويي در 23 آذر 1383 نيز گفت: بنياد ملي نخبگان مي تواند در ساماندهي امور نخبگان بكوشد و راه آنان را براي ارائه خدمات ارزنده تر هموار سازد.