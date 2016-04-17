محمد منصوری با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در این دوره تیم های ژاپن و کره جنوبی با نفرات دوم یا سوم خود در مسابقات حضور داشتند ولی قزاقستان، ازبکستان و مغولستان بهترین هایش را در ترکیب قرارداده بودند که باعث شد غیبت جودوکاران شاخص کره و ژاپن زیاد به چشم نیاید و تاثیر منفی روی سطح فنی مسابقات نداشته باشد.

وی در مورد عملکرد تیم ملی ایران در این مسابقات گفت: در مجموع مبارزات خوبی را به نمایش گذاشتیم که با کسب یک نقره، یک برنز، یک عنوان پنجمی و یک عنوان هفتمی جایگاه ششم را حتی بالاتر از کره جنوبی به دست آوردیم که در مقایسه با سال گذشته ۵ پله صعود داشتیم.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: انتظاری که از نفرات تیم خود داشتیم برآورده شد. جودوکاران جوان کشورمان در این رقابتها کم کاری نکردند و جنگنده ظاهر شدند. با این تلاش ثابت کردند که در آینده حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت. به عنوان مثال احمد ناقدی با یک اخطار به جودوکاری از تاجیکستان باخت که «تدی رنر» بهترین جودوکار سنگین وزن جهان به زحمت موفق به شکست او شده بود.

منصوری قرعه سخت جودوکاران کشورمان را از دیگر دلایل نرسیدن به مدال عنوان داشت و افزود: اغلب نفرات ما در مبارزاتی که با رقبای نامدار خود داشتند با اخطار و شاید به دلیل تجربه کمتر مقابل رقبا بازنده شدند. مرادی در وزن ۹۰- کیلوگرم برابر نفر پنجم رنکنیگ از ازبکستان خیلی خوب جنگید و با همین نتیجه بازنده شد که اگر این مسابقات در کشوری دیگر بود بدون شک به نیمه نهایی می رفت.

وی در پایان گفت: رشد خوبی در این مسابقات داشتیم که تک برنز دوره قبل را به چند عنوان تبدیل کردیم و بدون شک از این جوانان در آینده جودوی ایران بیشتر خواهیم شنید. با امکانات و شرایط مناسبتر می توان حرکت رو به جلوی جودو را با سرعت بیشتری پیش ببریم.

رقابتهای جودو قهرمانی آسیا با یک نقره ، یک برنز و عنوان ششمی برای تیم ملی کشورمان در بخش انفرادی به پایان رسید.