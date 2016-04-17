به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست دو نهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، ثبت نام دانشجویان برای دریافت یارانه خرید کتاب از ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۸ فروردین ماه آغاز شد و با گذشت یک روز ۳۱ هزار و ۶۹۲ دانشجو از طریق مراجعه به سایت نمایشگاه و پرداخت وجه خود، ثبت نام قطعی خود را انجام دادند.
بر اساس این گزارش، ثبت نام دانشجویان تا پایان روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. بر اساس هماهنگیهای انجام شده در این دوره از نمایشگاه در صورت تمایل، کارت مجازی خرید کتاب به جای کارت فیزیکی برای دانشجویان صادر خواهد شد و دانشجویان میتوانند با استفاده از اپلیکیشن آسان پرداخت نسبت به پرداخت وجه خود اقدام کنند.
همچنین به منظور برقراری عدالت فرهنگی، سهمیه بندی یارانه خرید کتاب برای دانشجویان با توجه ظرفیتهای دانشجویی هر استان به انجام شده است. از این رو، دانشگاههایی که فهرست دانشجویان آنها در سایت بارگذاری نشده است، میتوانند هر چه سریعتر نسبت به ارسال لیست دانشجویان جهت دریافت یارانه خرید کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند.
آغاز عملیات غرفه بندی و نصب موکت در سالنهای نمایشگاه کتاب
در خبری دیگر از نمایشگاه، مدیرکمیته اجرایی و رفاهی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از آغاز عملیات غرفه بندی و نصب موکت در بخشی از سالنهای مسقف و فضای باز نمایشگاه کتاب واقع در شهرآفتاب خبر داد.
حسین صفری درباره آغاز فعالیتهای اجرایی در شهر آفتاب گفت: تحویل بخشی از سالنها جهت انجام امور غرفه بندی و نصب موکت و عملیات اجرایی از تاریخ ۲۷ فروردین ماه آغاز شده است. البته همکاران ما در کمیته ناشران و کمیته اجرایی در حال آماده سازی سالنها هستند تا این در موعد مقرر به ناشران تحویل شود.
صفری با اشاره به تامین برق اصلی نمایشگاه کتاب در شهرآفتاب، ادامه داد: شهرداری تهران همچنان در حال انجام زیرساختهای نمایشگاه از جمله برق اصلی نمایشگاه است که این موضوع باید هر چه سریع تر نهایی شود. امیدورایم در زمان باقی مانده شهرداری تهران بتواند نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم برای برگزاری نمایشگاه کتاب، اقدامات لازم را انجام دهد.
بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران با شعار «فردا برای خواندن دیر است...» در روزهای ۱۵ تا ۲۵ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب برگزار میشود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.
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