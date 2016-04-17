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۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۲۹

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی خبر داد:

ثبت ملی ۱۲۰ اثر تاریخی، طبیعی و معنوی استان مرکزی طی سال جاری

ثبت ملی ۱۲۰ اثر تاریخی، طبیعی و معنوی استان مرکزی طی سال جاری

اراک- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: طی سال جاری اقدام برای ثبت ۱۲۰ اثر تاریخی، طبیعی، معنوی و منقول استان مرکزی در فهرست آثار ملی کشور، در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی استان مرکزی، سیدمحمد حسینی اظهار داشت: در سال جاری ثبت ۸۰ اثر تاریخی، ۱۵ اثر طبیعی، ۱۰ اثر معنوی و ۱۵ اثر منقول در فهرست آثار ملی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی همچنین از کسب رتبه دوم این استان در حوزه ثبت آثار تاریخی در بین استان‌های سراسر کشور طی سال ۹۴ خبر داد.

حسینی اظهار داشت: طبق ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، استان مرکزی در حوزه ثبت آثار تاریخی ناملموس، معنوی و طبیعی پس از استان یزد موفق به کسب رتبه دوم در کشور شد.

وی تصریح کرد: این اداره کل در سال گذشته موفق به ثبت ۴۰ اثر در حوزه تاریخی، فرهنگی، پنج اثر در حوزه طبیعی و هشت اثر در حوزه معنوی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با بیان اینکه تاکنون ۸۴۴ اثر این استان به ثبت ملی رسیده است، خاطر نشان کرد: ثبت آثار و تعیین حریم‌های حفاظتی از مهم‌ترین اقدامات قانونی برای پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی استان‌ها است که با جدیت توسط این اداره دنبال می‌شود.

کد مطلب 3600753

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