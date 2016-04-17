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۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۴۸

همزمان با روز ارتش؛

هویتزر اتوماسیون ۱۲۲ میلی متری ضحی در اصفهان رونمایی شد

هویتزر اتوماسیون ۱۲۲ میلی متری ضحی در اصفهان رونمایی شد

اصفهان – همزمان با روز ارتش از هویتزر اتوماسیون ۱۲۲ میلی متری ضحی در اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یک شنبه در مراسم روز ۲۹ فروردین، همزمان با گرامیداشت حماسه آفرینی‌های ارتش، از هویتزر خوداتوماسیون ۱۲۲ میلی متری ضحا رونمایی شد.

وجه تمایز این سلاح قدرتمند صحنه نبرد با سایر توپ های متعارف این است که  علاوه بر قابلیت کششی بودن برای جابه جایی در مسافت های طولانی قادر است به شکل خودکششی و کنترل از راه دور در زمین های ناهموار منطقه نبرد به راحتی تغییر مکان دهد.

هویتزر اتوماسیون ۱۲۲ میلی متری ضحا، در مرکز آموزش توپخانه و موشک ها در سه فاز مختلف به مرحله اجرا گذاشته شده است، فاز اول کنترل از راه دور و خودکششی کردن هویتزر ۱۲۲، فاز دوم اتوماسیون و هیدرو الکتریکی کردن ضحا برای حاضر به جنگ و حاضر به راه شدن، فاز سوم در حال اجرا اتوماسیون سهم ها و سامانه‌های حرکت در سمت و برد هویتزر ۱۲۲ میلی متری ضحا است.

هم اکنون نیز مراسم رژه پرش سقوط آزاد چتربازان تیپ ۵۵ هوابرد شیراز و رژه هوایی هواپیماهای اف ۱۴ نیروی هوایی ارتش در حال انجام است.

 

کد مطلب 3600760

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