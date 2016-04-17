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۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

هتک حرمت مجدد شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

هتک حرمت مجدد شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی

شهرک نشینان رژیم صهیونیستی برای چندمین بار طی ماه های اخیر در اقدامی هتاکانه وارد صحن های مسجدالاقصی شده و شعارهای ضد اسلامی سر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، شهرک نشینان رژیم صهیونیستی همچنان به هتک حرمت های گسترده خود به مسجدالاقصی ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نظامیان رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در اطراف مسجدالاقصی، راه ورود شهرک نشینان به این مسجد را هموار کردند.

به دنبال ورود شهرک نشینان به داخل صحن های مسجدالاقصی، درگیری شدیدی میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست درگرفت.

شاهدان عینی از بازداشت چند جوان فلسطینی حاضر در مسجدالاقصی توسط نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی خبر می دهند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند شهرک نشینیان با هدف ایجاد هرج و مرج در سرزمین های اشغالی و به راه انداختن درگیری با فلسطینیان دست به این اقدام زدند.

کد مطلب 3600777

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