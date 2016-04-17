به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار صبح یکشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح، اظهار کرد: فلسفه تشکیل نیروهای مسلح در هر کشور، حفاظت از نظام حاکم بر آن است.

وی با بیان اینکه تلاش همه کشورها بر این است که برای حفظ و بقای خود نیروهایی توانمند را تربیت کنند، افزود: نیروهای مسلح نظام جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از وطن همواره در آمادگی کامل قرار دارند.

خدمتگزار افزود: نیروهای نظامی، انتظامی، بسیج، سپاه و ارتش جمهوری اسلامی نیز از ابتدای انقلاب توانمندی خود را برای دفاع از مردم و ایجاد امنیت ثابت کرده‌اند.

وی با اشاره به جنگ هشت ساله عراق علیه ایران، بیان کرد: دشمن در این جنگ تحمیلی، حضور آگاهانه، متعهدانه، مخلصانه و ایثارگرانه مردم را فراموش کرده بود.

استاندار خراسان جنوبی نقش نیروهای مردمی را در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بسیار موثر دانست و افزود: همچنین در این جنگ، نیروهای مسلح که تازه شکل گرفته بودند در کمترین زمان قوایی منسجم تشکیل داده و از آرمان های انقلاب دفاع کردند.

وی پاسداری از تمامیت ارضی کشور را از جمله وظایف نیروهای مسلح دانست و افزود: همچنین نیروهای مسلح در راستای مبارزه با هنجارشکنی و گرفتن حق مظلوم از ظالم نیز تلاش می‌کنند.

خدمتگزار با اشاره به امنیت مرزها، اظهار کرد: این امنیت مرهون تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و دیگر بخش های امنیتی است.

وی با اشاره به سوگند نامه نیروهای مسلح، بیان کرد: با قرائت این سوگند نامه، سربازان اسلام در مقابل شرف ملت عظیم ایران، اعلام می‌کنند که تا آخرین لحظه از تمامیت ارضی کشور دفاع کنند.

خدمتگزار با بیان اینکه واژه به واژه این سوگند نامه دارای پیام های ارزنده ای است، افزود: مردم بدانند که سربازان گرانقدر اسلام همواره برای استحکام امنیت کشور در آمادگی کامل قرار دارند.

وی ادامه داد: این نیروها در گام اول دشمن شناسی کرده و سپس متناسب با آن از نظر عده خود را بسیج می‌کنند.

فرمانده ارشد آجا در خراسان جنوبی نیز در این مراسم، بیان کرد: پیام ما از این رژه این است که به عنوان سرباز ولایت تا آخرین قطره خون خود ایستاده‌ایم و در رکاب ولایت تا جان در بدنمان است نیز خواهیم ایستاد.

سرهنگ قوام یوسفی با بیان اینکه دشمن شناسی را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم، اظهار کرد: امید است بتوانیم به عنوان سرباز نظام جمهوری اسلامی، وظیفه خود را با پشتوانه عظیم مردمی در دفاع از ولایت انجام دهیم.