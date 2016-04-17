به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ منوچهر کاظمی پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح اظهار داشت: ۲۹ فروردین از ایام‌الله است و به برکت فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب، ملت سرافراز ایران قریب به ۳۵ سال از خدمات ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح بهر‌ه‌مند هستند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب ارتش با تبریک روز ارتش و بیان اینکه ۲۹ فروردین روز نیروهای مسلح و روز ملت شریف ایران است، گفت: ما صد در صد و دست در دست هم در کنار سایر نیروها آماده مقابله با دشمن هستیم.

کاظمی ۲۹ فروردین را روز شهدا، جانبازان و ایثارگران دانست و بیان کرد: در روز ارتش ملت شریف ایران برای پشتیبانی از نیروهای مسلح خود در صحنه حاضر می‌شوند.

وی با بیان اینکه هر چه داریم از برکت شهدا و رزمندگان و جانبازان است، گفت: امروز رزمندگان ارتش تا ۲۰۰ کیلومتری مرزهای استان را حفاظت می‌کنند و در کنار سایر نیروهای مسلح اجازه نفوذ و تجاوز به دشمنان و بیگانگان را نمی‌دهیم.

این فرمانده ارشد نظامی آجا در غرب کشور گفت: امروز هیچ پرنده ناشناسی بدون اذن رزمندگان بیدار ارتش جرأت ورود به آسمان کرمانشاه را ندارد و یگان پدافند اجازه ورود به مرزهای کشور را به بیگانگان و دشمنان نمی‌دهند.

امیر کاظمی بیان کرد: رزمندگان ارتش در کنار رزمندگان سپاه، نیروی همیشه در صحنه انتظامی و عزیزان بیدار مرزبانی و سایر ارگان‌ها و نهادهای امنیتی در اوج اقتدار و آمادگی کامل، آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید هستند تا ملت شریف ایران در سایه امنیت به کسب و کار و معیشت خود بپردازند.

وی خدمت به مردم و نظام را افتخار سربازان ارتش دانست و گفت: با توجه به لطف و عنایت مردم و تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای مسلح با بهره‌گیری از تجارب دوران دفاع مقدس و استفاده از جوانان متعهد استان آمادگی لازم برای پاسخگویی به تمام تهدیدات را دارند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب ارتش افزود: ملت بزرگ ایران همیشه پشتیبان نیروهای مسلح هستند.