خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ماه‌هاست که کرمانی‌ها شاهد اجرای پروژه‌های شهری متعدد در مرکز استان هستند و گویی این شهر به کارگاه بزرگ شهرسازی تبدیل شده و اقداماتی که درگذشته باید انجام می‌شد امروز به‌صورت فشرده در حال انجام است.

هر چند اجرای این پروژه‌ها باعث بروز مشکلات متعددی از جمله محدودیت‌های ترافیکی و ایجاد خلل در کسب و کار کسبه محل اجرای پروژه‌های شده است؛ اما همگی امیدوارند بعد از طی دوران سختی شاهد شهری پیشرفته و در خور نام کرمان باشند.

مهم‌ترین پروژه‌هایی که مردم به شدت دنبال می‌کنند پروژه میدان آزادی و چهارراه ولیعصر است چرا که عملیات عمرانی این دو پروژه‌ها در مرکز شهر واقع شده و مسدود شدن برخی از راه‌های عبور و مرور مشکلاتی را به وجود آورده است؛ ضمن اینکه بهره‌برداری از این دو پروژه عظیم در تغییر چهره شهر کرمان و حل مشکلات ترافیکی نقشی بسزا خواهد داشت. در این خصوص با اکبر مشرفی رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

*وضعیت دو پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان آزادی و چهارراه ولیعصر چگونه است؟

شش ماه از زمان آغاز عملیات اجرایی دو پروژه زیرگذر میدان آزادی و چهارراه ولیعصر می‌گذرد؛ این پروژه‌ها ۲۴ ماهه تعریف شده‌اند به این معنا که ظرف شش ماه باید ۲۵ درصد کار اجرایی شده باشد.

در حال حاضر بیش از ۳۵ درصد کار پل میدان ولیعصر به اتمام رسیده است روند کار بسیار خوب ارزیابی می‌شود. پل چهارره ولیعصر بسیار بزرگ بوده و نیازمند زمان است.

با توجه به همکاری‌های قرارگاه خاتم و انجام کار به‌صورت دو شیفته امیدواریم این پل تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

پروژه میدان آزادی بزرگ‌ترین زیرگذر مسقف کشور به طول یک کیلومتر بوده که حجم بالایی از کار را شامل می‌شود.

با توجه به مشکلات سکنه و کسبه این منطقه از شهر، استاندار کرمان تاکید بر تسریع اجرای این پروژه دارد و شورا و شهرداری نیز روند اجرای پروژه را زیر نظر دارند.

امیدواریم پروژه زیرگذر میدان آزادی تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد؛ در حال حاضر وضعیت در خیابان استقلال و بلوار جمهوری مطلوب بوده اما تملک‌ها در خیابان بهمنیار اخیراً آغازشده و هنوز در این بخش از پروژه تملک‌ها نهایی نشده است.

امیدواریم با حمایت استاندار کرمان و همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیاء عید سال آینده مردم از خدمات و تسهیلات میدان آزادی برخوردار شوند.

* وضعیت مالی پروژه‌ها با توجه به اینکه مهم‌ترین اصل در اجرای آن‌هاست چگونه است؟

بودجه سال گذشته شهرداری کرمان ۳۷۰ میلیارد تومان بود اما بودجه‌ای که امسال برای شهرداری توسط شورا تأیید و ابلاغ شد ۶۰۰ میلیارد تومان است. در این بودجه ۲۰۰ میلیارد تومان به‌منظور تکمیل زیرگذر آزادی و چهار پل در دست اقدام یعنی شهید بادپا، شهید الله دادی، ولیعصر و شهدای خلبان در نظر گرفته‌شده که امیدواریم منابع ای پروژه‌ها به‌موقع تخصیص داده شود.

*میزان پیشرفت سایر تقاطع‌های غیر هم‌سطح شهر کرمان را بیان کنید

پل شهید الله دادی با ۳۰ درصد پیشرفت از برنامه جلوتر است؛ پلشید بادپا نیز دارای پیشرفت خوبی است و امیدواریم با ۳۳ درصد پیشرفت کنونی تا اواخر امسال به بهره‌برداری برسد.

پل شهدای خلبان که ابتدای کوثر قرار دارد و راه‌آهن و هوانیروز را قطع می‌کند پلی بسیار بزرگ بوده و تملک‌ها و موانع زیادی داشته است. در این پروژه چند درصد از برنامه زمان‌بندی عقب هستیم و تاکنون ۲۱ درصد کار انجام‌شده است که امیدواریم با حل مشکل تملک‌ها عملیات اجرایی این پل فعال‌تر شود و ممکن بهره‌برداری از این پل به سال آینده موکول شود.

*آخرین وضعیت پل سیدی را تشریح کنید

عمده مشکلات این پل مسائلی است که با پیمانکار آن داریم؛ پیمانکار توان اجرای این پل را ندارد و ما طبق قانون پس از صورت‌وضعیت می‌توانیم پرداخت داشته باشیم. قرارداد این پروژه درگذشته منعقدشده و احتمال بررسی توان مالی یک پیمانکار کار ساده‌ای نیست و این پیمانکار درگذشته پروژه‌های بزرگی در سایر مناطق انجام داده بود.

این پروژه شامل پلی بزرگ با هفت دهنه است و با توجه به مشکلات پیمانکار تکمیل آن عقب‌افتاده است؛ در حال حاضر دهنه اول کنار پل قرارگرفته و دهنه دوم و سوم به اتمام رسیده است.

شورای شهر کرمان و شهرداری به‌صورت جدی پی گیری حل این مسئله است و امیدواریم با اجرای این پروژه مشکل رفع شود.

*وضعیت آسفالت معابر شهر کرمان چگونه است؟

کرمان بیش از ۱۳ هزار کیلومتر وسعت دارد اصلاح این ساختار در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست اما ظرف پنج ماه گذشته روزانه حدود هزار و ۲۰۰ تن آسفالت در شهر کرمان ریخته شده است که مقداری برای اصلاح آسفالت قدیم و مقداری آسفالت جدید است که توسط سازمان عمران شهرداری با دو کارخانه آسفالت در حال انجام است.

امسال شورا طرح دیگری برای فاینانس حدود ۵۰ میلیارد تومان آسفالت در سطح شهر کرمان دارد که امیدواریم با این فاینانس و کار روزانه شهرداری در پایان دو سال آینده شاهد شهر جدیدتر و زیباتر باشیم.

*پروژه‌های شهرداری کرمان در ایام عید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در ایام عید نوروز شهر کرمان به‌صورت بسیار زیباتری ظاهر شد و حضور گردشگران در شهر کرمان ۱۵ درصد افزایش یافت.

شب عید هزار و ۴۰۰ تن زباله یعنی سه برابر روزهای عادی توسط شهرداری جمع‌آوری شد که برای روز عید شهری تمیز داشته باشیم.

در ایام عید هفت سفره هفت‌سین در هفت گوشه شهر آذین‌بندی شد و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت.