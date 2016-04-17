نيروهای مسلح استان بوشهر در اوج اقتدار و آمادگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم بابك امینی صبح یكشنبه در مراسم روز ارتش در بوشهر اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها برای دفاع از این آب و خاک و برای خدمات‌دهی به ملت آماده است.

وی به رشادت‌ها و ایثارگری‌های ارتش در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دلاورمردان ارتش در عرصه‌های مختلف آماده جانفشانی در راه این آب و خاک هستند و پیام صلح و دوستی خود را به جهان اعلام می‌کنند.

جانشین منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی اضافه کرد: نیروهای مسلح مستقر در استان بوشهر در صف و ستاد دارای توانمندی بسیار بالایی هستند.

وی با اشاره به برخورداری نیروهای مسلح استان بوشهر از نیروی انسانی كارآمد و تجهیزات پیشرفته و به‌روز، تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و آمادگی هستند.

امینی با اشاره به صیانت ارتش در کنار دیگر نیروهای مسلح از مرزهای کشور و مقابله با توطئه‌های دشمنان، بیان کرد: اقتدار نیروهای مسلح ما باعث شده تا دشمنان نتوانند تهدیدهای خود را عملی کنند.

وی با اشاره به برخورداری ارتش جمهوری اسلامی ایران از باورها و ارز‌ش‌های اسلامی ادامه داد: نیروی دریایی ارتش امروز در آب‌های دوردست با تهدیدها مقابله می‌کند و توانمندی خود را در همه جهان به نمایش گذاشته است.

جانشین منطقه دوم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد: ارتش با حضور در مناطق و آب‌های دوردست توانمندی‌های خود را به خوبی نشان داده و بسیاری از تهدیدها را خنثی کرده است و آماده انجام هر گونه ماموریتی است.