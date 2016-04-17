ساماندهی۲۵۰۰ تاکسی در آبادان در دستور کار قرار دارد

جلیل رهبان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع جایگزینی تاکسی های پلاک اروندی به جای تاکسی های فعلی اظهار کرد: در زمان حاضر ۱۵ دستگاه تاکسی وارد گمرک شده است.

وی با بیان اینکه برای این خودروها رنگ زرد با نواری شطرنجی در روی کاپوت جلو و صندوق عقب خودرو طراحی کرده ایم، افزود: راهور گمرک با این رنگ موافقت نکرد و گفت تاکسی ها بایستی حتما زرد یک دست باشند، از این رو نامه ای را برای شورای ترافیک کشور بردیم که قرار شد در جلسه آتی نسبت به تعیین رنگ آن نیز تصمیم گیری و به ما ابلاغ شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی آبادان تصریح کرد: خوشبختانه موضوع شماره گذاری این تاکسی ها رفع شده و تاکسی هایی که مدلشان از ۸۴ به پایین است مشکلشان با اسقاط خودروها و تبدیل به پلاک اروندی حل می شود.

رهبان یادآور شد: تنها مشکل کنونی مربوط به تاکسی های مدل ۸۵ به بالا است که برای رفع آن نیز نامه نگاری انجام شده و قرار شد تا این تاکسی ها به دیگر نقاطی که نیاز به تاکسی دارند انتقال یابند تا برای صاحبانشان تبدیل به پول برای خرید تاکسی پلاک اروند شوند.

لزوم ایجاد خطوط ویژه تاکسی

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی آبادان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ایجاد خطوط ویژه تاکسی در برخی نقاط شهری تاکید کرد و گفت: طبق انجام بررسی های لازم و بازدیدهای میدانی با همراهی فرمانده راهور شهرستان، لزوم ایجاد خطوط ویژه در برخی نقاط از جمله چهارراه امام خمینی ضروری به نظر می رسد که در راستای اجرای آن نیاز به همکاری و حمایت شورا داریم.

رهبان انتظارش را از کمک به رفع موانع اجرای طرح ها خواستار شد و افزود: برخی ها تنها با این کلام که «نمی شود» مانع از اجرای طرح ها می شوند در حالی که مخالفتشان براساس اصول، پژوهش و مطالعات نیست.

وی اظهار کرد: برای برچیدن معضلی تحت عنوان «مسافربرهای شخصی» که به عنوان دغدغه ای برای تاکسی داران و حتی ما تبدیل شده، نیاز است تا خطوط ویژه ای را برای تاکسی ها در سطح شهر تعریف کنیم که هم اینک نیز چند نقطه را نیز مشخص کرده ایم.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی آبادان از خیابان یک احمدآباد به عنوان یکی از این خطوط نام برد و تصریح کرد: با ایجاد خط ویژه تاکسی ها و دادن مجوز تردد و جابجایی مسافر تنها به تاکسی ها در ساعات ۶ تا ۱۰ شب علاوه بر كنترل ترافیک این خیابان، امکان تردد آسان تر و روان تر سایر خودروهای شخصی و خدماتی نیز فراهم می شود.