استفاده سیاسی برخی کشورها از ورزش/ تاثیرات ورزش در توسعه صلح

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نشست روز جهانی ورزش برای توسعه صلح، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه جهان عاری از خشونت یکی از آرمان های بشر است و همواره به عنوان یک آرزوی دست نیافتنی مطرح بوده، گفت: همیشه بشر از این موضع آسیب پذیر بوده است.

وی در این رابطه ادامه داد: ورزش در نهاد خود یک مبارزه است که می تواند تا حد زیادی تعدیل کننده رفتارهای خشونت آمیز باشد و هیچ مقوله ای به اندازه ورزش در این زمینه تاثیرگذار نیست. به نظر می رسد هیچ پدیده اجتماعی دیگری مثل ورزش نتواند چنین قدرتی پیدا کند که توجه مردم را در یک دوره زمانی به یک موضوع معطوف کند و اینگونه باعث کاهش بسیاری از خشونت ها و مشکلات شود اما ورزش با برگزاری رویدادی مثل المپیک در این زمینه تاثیرگذار است.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه المپیک به مراتب بیشتر از جام های جهانی در کاهش خشونت تاثیرگذار است، گفت: بررسی ها نشان داده به هنگام برگزاری المپیک، میزان خشونت و بزه در میان مردم کاهش پیدا می کند. در مجموع ورزش می تواند به عنوان مقوله فرهنگی و پدیده اجتماعی به توسعه صلح و پایدار کردن آن کمک کرده و در این زمینه تاثیرگذار باشد.

گودرزی تاکید کرد: بنابراین کشورها با توسعه ورزش به خصوص در میان جوانان می تواند علاوه بر اینکه در تخلیه انرژی مازاد آنها و پرکردن اوقات فراغتشان کمک کند، در زمینه مطلوب کردن ارتباط میان افراد با کاهش خشونت نیز تاثیرگذار باشد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین در بخشی از صحبت های خود به میزبانی ایران به عنوان کشوری امن در منطقه اشاره کرد و گفت: در شرایطی به سر می بریم که بسیاری از کشورها مانند عراق که به خاطر جنگ زدگی نمی توانند برگزار کننده دیدارهای ورزشی باشند و حتی کشوری مانند یمن دیدارهای خود را در ایران برگزار می کند. برای این دسته کشورها، ایران امن ترین کشور منطقه است. آن وقت عربستان که خودش درگیر جنگ با یمن است، ایران را امن نمی داند و برای برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان شرط و شروط می گذارد. این استفاده ابزاری و عنصری از ورزش است.

گودرزی گفت: سازمان های جهانی ضرورتاً باید به این مسئله بپردازند و عوامل ایجاد کننده اینگونه صحبت ها را محکوم کنند.