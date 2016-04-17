برگزاری انتخابات دور دوم مجلس در ۳ حوزه انتخابیه لرستان

به گزارزش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند پیش از ظهر یکشنبه در همایش آموزشی، توجیهی منطقه ای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان استانهای خوزستان، همدان و لرستان در سخنانی با اشاره به ظرفیتها و توانمندی های لرستان در ابعاد مختلف اظهار داشت: لرستان یکی از ثروتمندترین استانهای کشور محسوب می شود و ظرفیتهای این استان باید شکوفا شوند.

وی با اشاره به وجود ظرفیتهای آبی در استان لرستان عنوان کرد: ۱۱ درصد روان آبهای کشور در استان لرستان وجود دارند.

استاندار لرستان با اشاره به وجود ۲۲ درصد ذخایر سنگ های تزئینی کشور در لرستان بیان داشت: لرستان دارای پنج هزار اثر تاریخی بوده که بیش از دو هزار و ۳۰۰ مورد از آنها به ثبت ملی رسیده است.

بازوند با اشاره به شرایط توپوگرافی استان لرستان و معرفی این استان به عنوان پایتخت ژتوتوریسم کشور بیان داشت: همچنین لرستان در مسیر کریدور شمال به جنوب واقع شده و اخیرا نیز در مسیر مرز بازرگان به بندر امام قرار گرفته است.

وی با اشاره به میادین نفت و گاز در استان لرستان بیان داشت: وجود فرودگاه بین المللی و برقراری ۳۰ پرواز در هفته، وجود ۸۰۰ هزار اراضی کشاورزی، تولید هزار و ۷۰۰ تن عسل در سال، رتبه نخست در بحث تولید انجیر سیاه در کشور و ... از دیگر مزیت ها و توانمندیهای لرستان محسوب می شوند.

استاندار لرستان با اشاره به تدوین سند اشتغال لرستان در برش های شهرستانی، سند آمایش استان، سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ از جمله اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر بوده است گفت: همچنین تهیه سند اقتصادی مقاومتی طی امسال در دستورکار قرار گرفته و حدود ۸۵ درصد آن آماده شده است.

بازوند با اشاره به رونق حوزه گردشگری در لرستان و ماندگاری ۲.۶ شبانه روزی گردشگران طی ایام در استان عنوان کرد: در تهیه سند اقتصاد مقاومتی استان به موضوع گردشگری به صورت ویژه ای توجه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری انتخابات در لرستان اشاره کرد و گفت: دور نخست انتخابات مجلس شورای اسلامی در هفت حوزه انتخابیه استان برگزار و در این انتخابات ۱۴۰ داوطلب تایید صلاحیت شدند.

استاندار لرستان با به ازای ۹ کرسی مجلس شورای اسلامی لرستان ۱۶ نفر در میدان رقابت بودند افزود: در مجموع انتخابات استان از سوی بیش از ۳۵ هزار نیروی اجرایی و نظارتی برگزار شد.

بازوند با بیان اینکه در دور نخست انتخابات نمایندگان مردم کوهدشت و رومشکان، الیگودرز، پلدختر و سلسه و دلفان مشخص شدند گفت: در حال حاضر چهار داوطلب در حوزه انتخابیه خرم آباد و دوره چگنی، چهار نفر حوزه انتخابیه بروجرد و اشترینان، دو نفر دورود و ازنا با هم برای کسب آرای مردم در دور دوم انتخابات به رقابت خواهند پرداخت.