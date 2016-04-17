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۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰

فرآیندهای آموزشی برتر در دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی می شوند

فرآیندهای آموزشی برتر در دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی می شوند

نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تهران به ‌منظور معرفی فرآیندهای برتر آموزشی و تقدیر از برگزیدگان ۸ اردیبهشت ماه ۹۵ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عظیم میرزازاده - مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این خبر افزود: نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در مرحله دانشگاهی در سومین روز هفته آموزش با حضور استادان و دانشجویان در تالار ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار می شود.

میرزازاده یادآور شد: امسال از میان ۵۲ فرآیند آموزشی که در ۶ حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی- روش­ها و تکنیک­های آموزشی- سنجش، ‌ارزشیابی و اثربخشی آموزشی- مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی- مشاوره و راهنمایی و فعالیت­های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی و محصولات آموزشی ارسال شده بود، ۱۲ فرآیند آموزشی به عنوان فرآیند برتر دانشگاه انتخاب شدند.

وی افزود: فرآیندهای برتر دارای مولفه­ های اهداف مشخص، استفاده از روش‌مندی مناسب و متناسب با نوع فعالیت مورد نظر، میزان اثربخشی نوآوری، سطح نوآوری، حصول نتایج قابل توجه، ارائه­ موثر فعالیت به جامعه­ آموزش پزشکی و بازبینی نقادانه عملکرد توأم با پیشنهاداتی برای بهبود در آینده بودند. 

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: به منظور پربارتر برگزار شدن این مراسم از پروفسور Dean Parmelee از دانشکده پزشکی دانشگاه Wright state در ایران استفاده کرده و از وی برای ایراد سخنرانی با موضوع ?Will Competency-based Medical Education Improve Health Care دعوت به عمل آمده است.

کد مطلب 3600845
زهره بال

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