فرآیندهای آموزشی برتر در دانشگاه علوم پزشکی تهران معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عظیم میرزازاده - مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعلام این خبر افزود: نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در مرحله دانشگاهی در سومین روز هفته آموزش با حضور استادان و دانشجویان در تالار ابن سینای دانشکده پزشکی برگزار می شود.

میرزازاده یادآور شد: امسال از میان ۵۲ فرآیند آموزشی که در ۶ حیطه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی- روش­ها و تکنیک­های آموزشی- سنجش، ‌ارزشیابی و اثربخشی آموزشی- مرجعیت، رهبری و مدیریت آموزشی- مشاوره و راهنمایی و فعالیت­های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی و محصولات آموزشی ارسال شده بود، ۱۲ فرآیند آموزشی به عنوان فرآیند برتر دانشگاه انتخاب شدند.

وی افزود: فرآیندهای برتر دارای مولفه­ های اهداف مشخص، استفاده از روش‌مندی مناسب و متناسب با نوع فعالیت مورد نظر، میزان اثربخشی نوآوری، سطح نوآوری، حصول نتایج قابل توجه، ارائه­ موثر فعالیت به جامعه­ آموزش پزشکی و بازبینی نقادانه عملکرد توأم با پیشنهاداتی برای بهبود در آینده بودند.

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: به منظور پربارتر برگزار شدن این مراسم از پروفسور Dean Parmelee از دانشکده پزشکی دانشگاه Wright state در ایران استفاده کرده و از وی برای ایراد سخنرانی با موضوع ?Will Competency-based Medical Education Improve Health Care دعوت به عمل آمده است.