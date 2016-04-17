نشست مسئولان باشگاه سایپا با مسئولان یک تیم ترکیه ای

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سایپا، مدیرعامل باشگاه گنچلربیرلیگی ترکیه و هیات همراه وی با حضور در محل شرکت فرهنگی ورزشی سایپا و دیدار با بیت اله رضایی مدیرعامل این شرکت از زمین چمن شماره یک و دو این شرکت، سالن بدنسازی، سالن سرپوشیده و چند منظوره و پیست تارتان این باشگاه دیدن کردند.

در پایان این بازدید، مدیران عامل این دو باشگاه هر دو زیر مجموعه شرکت های خودروسازی هستند، در نشستی صمیمانه ضمن بررسی مسائل روز فوتبال، راه های گسترش روابط و کاهش هزینه ها در برگزاری اردوهای برون مرزی دو باشگاه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.