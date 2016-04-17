رقابت تنها نماینده المپیکی تپانچه ایران در روز سوم

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز از مسابقات جام جهانی تیراندازی – برزیل درحالی امروز در ریو برگزار می شود که دو نماینده کشورمان هانیه رستمیان و گلنوش سبقت الهی در تپانچه ۱۰ متر بانوان در مصاف با ۷۰ ورزشکار از سراسر جهان در خط تیراندازی قرار می گیرند.

پیش از این و در روز دوم رقابتها، نجمه خدمتی که به فینال تفنگ ۱۰ متر بانوان راه پیدا کرده بود در جایگاه پنجم قرار گرفت. الهه احمدی و مه لقا جام بزرگ نیز با قرار گرفتن در مکان های ۲۳ و ۵۲ رشته تفنگ ۱۰ متر به کار خود پایان داده بودند.

مسابقات تیراندازی جام جهانی برزیل از ۲۵ فروردین ماه لغایت ۶ اردیبهشت ماه با حضور ۶۴۵ ورزشکار از ۸۷ کشور جهان در شهر ریو – برزیل برگزار می شود که تیراندازان کشورمان با کسب ۵ سهمیه المپیک در دو رشته تفنگ و تپانچه به مصاف حریفان خود می روند.