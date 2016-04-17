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۲۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

جام جهانی تیراندازی – برزیل؛

رقابت تنها نماینده المپیکی تپانچه ایران در روز سوم

رقابت تنها نماینده المپیکی تپانچه ایران در روز سوم

در سومین روز از مسابقات جام جهانی تیراندازی در برزیل، بانوان کشورمان در بخش تپانچه بادی ۱۰ متر پشت خط شلیک قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز از مسابقات جام جهانی تیراندازی – برزیل درحالی امروز در ریو برگزار می شود که دو نماینده کشورمان هانیه رستمیان و گلنوش سبقت الهی در تپانچه ۱۰ متر بانوان در مصاف با ۷۰ ورزشکار از سراسر جهان در خط تیراندازی قرار می گیرند.

پیش از این و در روز دوم رقابتها، نجمه خدمتی که به فینال تفنگ ۱۰ متر بانوان راه پیدا کرده بود در جایگاه پنجم قرار گرفت. الهه احمدی و مه لقا جام بزرگ نیز با قرار گرفتن در مکان های ۲۳ و ۵۲ رشته تفنگ ۱۰ متر به کار خود پایان داده بودند.

مسابقات تیراندازی جام جهانی برزیل از ۲۵ فروردین ماه لغایت ۶ اردیبهشت ماه با حضور ۶۴۵ ورزشکار از ۸۷ کشور جهان در شهر ریو – برزیل برگزار می شود که تیراندازان کشورمان با کسب ۵ سهمیه المپیک در دو رشته تفنگ و تپانچه به مصاف حریفان خود می روند.

کد مطلب 3600852

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