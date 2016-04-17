به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین صالحی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بارندگی‌های اخیر خساراتی به تاسیسات آب شرب شهرهای استان وارد کرد.

وی اظهار کرد: بر اساس نظر کارشناسان میزان خسارت وارده به تاسیسات و زیرساخت‌های آب شرب حدود یک میلیارد تومان برآورد شده است.

صالحی بیان کرد: تخریب بخشی از سایت چاه‌های مهریان، سوختگی الکتروپمپ، تابلوهای برق، تخریب خط انتقال فاضلاب و تخریب دیواره‌های محسور چاه‌های آب شرب از مهم‌ترین موارد تخریب شده در شهرهای استان به دلیل شدت باران و رعد و برق در بارندگی‌های اخیر بوده است.

وی اظهار کرد: درپروژه‌های عمرانی به خصوص تاسیسات زیربنایی رعایت پدافند غیرعامل ضروری است و در این صورت در موارد بحرانی کمترین خسارت‌ها بوجود می‌آید.

صالحی گفت: برخی سطح‌بندی‌های پدافند غیرعامل در مورد زیرساخت‌های آب شرب استان انجام و کارهای خوبی در این زمینه صورت گرفته و لحاظ کردن پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های آب شرب استان به صورت جدی پیگیری می‌شود.