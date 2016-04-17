افزایش ظرفیت انتقال پایدار و ایمن گاز در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر طاهری صبح یکشنبه در نشست با مسئولان منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز ایران مستقر در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه تولیدات گازی دارای جایگاه ویژه‌ای در کشور است و بخش عمده گاز کشور در این استان تولید می‌شود.

وی به وجود تاسیسات پارس جنوبی و دیگر مراکز تولید گاز در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: این میزان تولید گاز در استان بوشهر باعث شده است تا در این استان موضوع انتقال گاز دارای حساسیت خاصی باشد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز مستقر در استان بوشهر به عنوان یکی از مناطق حساس انتقال گاز یاد کرد و افزود: شاهد تلاش‌های ویژه‌ای از سوی کارکنان این منطقه در راستای انتقال گاز هستیم.

وی با اشاره به اهمیت بالای انتقال پایدار و ایمن گاز، خاطرنشان کرد: انجام بیش از ۱۰ میلیون نفر ساعت کارکرد بدون حادثه یکی از موفقیت های شرکت انتقال گاز ایران بوده است.

طاهری با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای افزایش ظرفیت انتقال گاز کشور در منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز، بیان کرد: این مهم با همت و تلاش‌های پرسنل این منطقه محقق شده است.

معاون عملیات شرکت ملی گاز نیز در این نشست اظهار داشت: منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز به‌عنوان سرچشمه گاز کشور به شمار می‌رود و دارای ماموریت‌های بسیار مهمی در رساندن گاز به سایر نقاط کشور است.

عبدالحسین ثمری با اشاره به موفقیت‌های منطقه ۱۰ انتقال گاز در دستیابی به انتقال گاز ایمن، اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات، برون سپاری است که در این راستا تلاش می‌شود.

علی نصیحت‌کن مدیر منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز نیز در این نشست با اشاره به برخی از اقدامات، مشکلات و نیازهای این منطقه، اظهار داشت: برنامه‌های مهمی در سال جاری داریم که امیدواریم با تلاش کارکنان به موفقیت دست یابیم.