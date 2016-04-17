به گزارش خبرگزاری مهر، میثم عباسی با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه صنایع غذایی در كازان روسیه، گفت: این نمایشگاه در وسعت حدود دو هزارمتر مربع با حمایت مركز بازرگانی روسیه و اتاق بازرگانی ایران در مرکز نمایشگاه‌های کازان برگزار می‌شود.

مدیر نمایندگی مرکز بازرگانی روسیه-ایران تصریح کرد: اهداف این نمایشگاه معرفی مقصد جدیدی در توسعه صادرات غیرنفتی برای برترین تولیدکنندگان محصولات غذایی ایران در حوزه‌های متعددی شامل خشکبار، خرما، شکلات، ماهی، انواع کنسرو، میوه و صنایع وابسته از جمله بسته‌بندی است.

وی با بیان اینکه اینکه بازار موادغذایی کازان برای محصولات ایرانی جدید و قابل دسترس است، تصریح كرد: جمهوری تاتارستان بازار جدیدی برای محصولات ایرانی محسوب می‌شود که با توجه به چندین سفر رستم مینیخانوف، رئیس جمهور تاتارستان به ایران و حمایت و تاکید وی پس از ماه‌های بررسی و جلسات متعدد، این نمایشگاه برگزار خواهد شد.

عباسی اظهار داشت: این نمایشگاه نه فقط برای معرفی محصولات تولیدی ایران بلکه عرصه‌ای برای ورود آنها به بازار روسیه است و با توجه به نزدیکی شهر کازان به ۸ استان کلیدی فدراسیون روسیه، این شهر را همانند پلی برای ارسال محصولات ایران به سایر بخش‌های فدراسیون روسیه تبدیل خواهد کرد.

وی با اشاره به همکاری مرکز بازرگانی روسیه-ایران تصریح کرد: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ شرکت مواد غذایی طی ۳ روز به ارائه توانمندی‌های خود خواهند پرداخت و امیدواریم پس از این نمایشگاه، صادرات مواد غذایی ایران به فدراسیون روسیه افزایش یابد.

عباسی با اشاره به استقبال خوب شرکت‌های ایرانی از این نمایشگاه، اظهار داشت : به دنبال تغییر سیاست‌های تجاری و اقتصادی فدراسیون روسیه در اواخر سال گذشته میلادی و حذف کردن کشور ترکیه از تبادلات این کشور و همچنین رایزنی‌هایی با مقامات اقتصادی و تجار استان‌های نزدیک کازان و نشست‌های حضوری متعدد، در حال حاضر زمان بسیار خوبی برای عرضه محصولات ایرانی به این کشور است که با توجه به مرغوبیت این محصولات، بسیاری از آنها می‌توانند در آینده بازاری بزرگ را برای خود در این کشور تضمین کنند.

به گفته وی، همزمان با برگزاری این نمایشگاه، شرکت‌های ایرانی در نشست تجاری که برای رویارویی تجار دو کشور در نظر گرفته شده است، شرکت خواهند کرد.